Нелеп автогол донесе важна победа на Малмьо

Малмьо ФФ спечели с 1:0 гостуването си на ГАИС от 17-ия кръг на шведското първенство. Янис Карабельов за пореден път не попадна в групата на своя отбор, който се изкачи на 6-о място в класирането.

Комичен автогол донесе трите точки на Малмьо. Защитникът на ГАИС Филип Блекман изрита топката в опит да я изчисти в 53-тата минута, но вместо това я прати в собствената си врата.

Malmö FF leder mot Gais efter dråpligt självmål!



Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/MTlYbE6t7l pic.twitter.com/KJHCHaA3AY — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) August 16, 2026

Начело в Алсвенскан е Сириус с 42 точки. Вчера отборът загуби драматично с 3:4 от Мялби, но въпреки това има комфортен аванс от 9 точки пре втория Хамарби, който днес разгроми с 4:0 Калмар.

В следващия кръг Малмьо ще е домакин на Юргорден.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google