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  3. Нелеп автогол донесе важна победа на Малмьо

Нелеп автогол донесе важна победа на Малмьо

  • 17 авг 2026 | 02:41
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Нелеп автогол донесе важна победа на Малмьо

Малмьо ФФ спечели с 1:0 гостуването си на ГАИС от 17-ия кръг на шведското първенство. Янис Карабельов за пореден път не попадна в групата на своя отбор, който се изкачи на 6-о място в класирането.

Комичен автогол донесе трите точки на Малмьо. Защитникът на ГАИС Филип Блекман изрита топката в опит да я изчисти в 53-тата минута, но вместо това я прати в собствената си врата.

Начело в Алсвенскан е Сириус с 42 точки. Вчера отборът загуби драматично с 3:4 от Мялби, но въпреки това има комфортен аванс от 9 точки пре втория Хамарби, който днес разгроми с 4:0 Калмар.

В следващия кръг Малмьо ще е домакин на Юргорден.

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