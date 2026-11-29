Малшанс с автогол на Кръстев допринесе за загуба на Сампдория

Българският вратар Андрей Кръстев записа цял мач и си отбеляза автогол при загубата на своя тим Сампдория с 1:2 от гостуващия Кремонезе в среща от 14-ия кръг на Серия "Б". Така „моряците“ прекъснаха поредицата си от четири победи.

Мачът започна кошмарно както за Сампдория, така и за Кръстев. Още в четвъртата минута централният бранител на тима Филипо Дели Кари си изкара директен червен картон заради нарушение като последен в защитата. Само две минути по-късно младежкият ни национал спаси удар на противниковия капитан Федерико Бонацоли, но топката първо се отби в гредата, а след това и в тялото му, за да се стигне до автогол на 18-годишния страж. Генуезците съумяха да изравнят в 79-ата минута чрез попадение на резервата Бьорн Мейер. Четири минути след това обаче гостите стигнаха до победен гол, дело на Бонацоли.

The match between Sampdoria and Cremonese couldn't have started worse for the Genoese side. Defender Delle Carri was sent off in the 4th minute, and a minute later Cremonese opened the scoring! Goalkeeper Krastev was credited with an own goal! https://t.co/RFDhacLH5C — codin jean samoila (@codin69809) November 29, 2026

Така Кремонезе събра 18 точки и се изстреля на 10-ото място в класирането, където Сампдория заема 13-ата позиция със своите 17 пункта.

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Снимки: Imago