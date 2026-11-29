Българският вратар Андрей Кръстев записа цял мач и си отбеляза автогол при загубата на своя тим Сампдория с 1:2 от гостуващия Кремонезе в среща от 14-ия кръг на Серия "Б". Така „моряците“ прекъснаха поредицата си от четири победи.
Мачът започна кошмарно както за Сампдория, така и за Кръстев. Още в четвъртата минута централният бранител на тима Филипо Дели Кари си изкара директен червен картон заради нарушение като последен в защитата. Само две минути по-късно младежкият ни национал спаси удар на противниковия капитан Федерико Бонацоли, но топката първо се отби в гредата, а след това и в тялото му, за да се стигне до автогол на 18-годишния страж. Генуезците съумяха да изравнят в 79-ата минута чрез попадение на резервата Бьорн Мейер. Четири минути след това обаче гостите стигнаха до победен гол, дело на Бонацоли.
Така Кремонезе събра 18 точки и се изстреля на 10-ото място в класирането, където Сампдория заема 13-ата позиция със своите 17 пункта.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago