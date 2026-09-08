Карабельов отново не получи шанс

Янис Карабельов остана на пейката за Малмьо ФФ при нулевото равенство срещу АИК в дербито от поредния кръг на шведската Алсвенскан. Бившият футболист Славия, Кишварда, Ботев (Пловдив) и Партизан не се е появявал на терена в официален мач от края на май.

Малмьо беше по-добрият отбор, но не се възползва от многото голово ситуации, които създаде пред вратата на Кристофер Нордфелд. На няколко пъти след почивката домакините пропуснаха очи в очи със стража на АИК.

Равенството попречи на Малмьо да изпревари съперника си. Отборът на Карабельов е 7-и с 30 точки, а АИК е 5-и с 32, колкото има и Хекен. Убедителен лидер с аванс от 7 точки е Сириус.

В друга среща от 20-ия кръг ИФК Гьотеборг разгроми с 4:1 като гост Мялби. Бившият футболист на ЦСКА Тобиас Хайнц подаде за един от головете.

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Снимки: Imago