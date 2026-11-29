Цървена звезда продължава да гази в Сърбия, Балов остана на пейката

Цървена звезда записа убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Нови Пазар в двубой от 17-ия кръг на сръбското първенство. Българският национал Кристиян Балов бе в групата на белградския гранд, но остана неизползвана резерва.

Воденият от Алберт Риера тим продължава да бъде единственият непобеден отбор в шампионата, като вече има 49 точки след 16 победи и едно равенство. Авансът пред втория Войводина е 11 точки. Нови Пазар остава осми с 22 точки.

Двубоят се проведе при тежки зимни условия, като на няколко пъти през първото полувреме играта бе прекъсвана заради пиротехника и хвърлени снежни топки от привържениците на домакините. Една от тях улучи асистент-съдията Урош Стойкович.

Осман Букари откри резултата в 42-рата минута след отлично извеждащо подаване на Мохамед Абу Фани. В третата минута на добавеното време ганайското крило се разписа повторно след центриране на Владимир Лучич.

В началото на второто полувреме попадение на Марко Арнаутович бе отменено след намесата на ВАР. В 70-ата минута обаче опитният австрийски нападател оформи крайното 3:0, след като преодоля вратаря на домакините след подаване на Мухамед Чам.

В следващия кръг Цървена звезда ще приеме Железничар (Панчево) на 5 декември.

Снимки: starsport.rs

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