Ещрела прекъсна серията си от загуби, Чернев остана на пейката

Ещрела Амадора завърши 1:1 при гостуването си на Витория (Гимараеш) в двубой от 12-ия кръг на португалското първенство. Българският защитник Атанас Чернев остана неизползвана резерва за гостите, които прекъснаха серията си от пет поредни шампионатни поражения.

Ещрела заема 13-ото място в класирането с 11 точки, а Витория е на 14-ата позиция с точка по-малко.

Густаво Силва изведе домакините напред в резултата, а в 38-ата минута испанският полузащитник Жоан Жордан изравни от дузпа. След почивката две попадения на Витория бяха отменени – първото заради засада, а второто, след като топката докосна главния съдия при изграждането на атаката. В добавеното време Бени Соуза от гостите получи червен картон.

В останалите съботни срещи Санта Клара спечели с 2:0 гостуването си на Морейрензе и се изравни по точки с третия в таблицата Спортинг (Лисабон), Алверка победи Академико (Визеу) с 2:1 като гост, а Ароука и Рио Аве завършиха 0:0.

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Снимки: Imago