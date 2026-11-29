Героят от "Велодром" ще претърпи операция

Привърженикът на Левски Викторио Младенов, който жертва себе си, за да предпази приятелката си от яростта на ултрасите на Олимпик Марсилия на "Стад Велодром" ще претърпи операция в София, научи Sportal.bg. Фенът на “сините”, който получи аплаузи за саможертвата си спрямо момичето се прибра тази сутрин в България, след като остана няколко дни в марсилска болница, но след прегледите на родните лекари е взето решение, че ще трябва да претърпи хирургическа интервенция заради получените нараняванията по главата. Операцията ще бъде извършена утре от доц.д-р Владимир Пранджев.

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Междувременно двама души остават все още в Марсилия под лекарско наблюдение, като един трябва да бъде изписан в идните дни след претърпяна фрактура на носа, а друг ще продължи да бъде лекуван във Франция още известно време преди да може да се завърне на родна земя.

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