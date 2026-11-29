Привърженикът на Левски Викторио Младенов, който жертва себе си, за да предпази приятелката си от яростта на ултрасите на Олимпик Марсилия на "Стад Велодром" ще претърпи операция в София, научи Sportal.bg. Фенът на “сините”, който получи аплаузи за саможертвата си спрямо момичето се прибра тази сутрин в България, след като остана няколко дни в марсилска болница, но след прегледите на родните лекари е взето решение, че ще трябва да претърпи хирургическа интервенция заради получените нараняванията по главата. Операцията ще бъде извършена утре от доц.д-р Владимир Пранджев.
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Междувременно двама души остават все още в Марсилия под лекарско наблюдение, като един трябва да бъде изписан в идните дни след претърпяна фрактура на носа, а друг ще продължи да бъде лекуван във Франция още известно време преди да може да се завърне на родна земя.