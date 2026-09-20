Карабельов не игра, а Малмьо загуби от пряк конкурент

Янис Карабельов за пореден път остана неизползвана резерва за Малмьо, а тимът му загуби с 0:2 гостуването си на Вестерос от 22-рия кръг на шведската Алсвенскан. По този начин Малмьо не можа да се изкачи в класирането и се намира на 6-о място с 33 точки.

Гостите отправиха 22 удара, но нито един от тях не се превърна в гол. Вестерос поведе в 14-тата минута с попадение на Аксел Таонса, а в 52-рата халфът от Кот д'Ивоар удвои аванса на домакините. С успеха Вестерос изпревари Малмьо и вече е на 7-а позиция с 35 точки.

Лидер в Швеция е Сириус, който спечели с 2:1 визитата си на Йоргрите и натрупа преднина от 10 точки пред втория Юргорден, не е и с мач повече.

ИФК Гьотеборг надви с 1:0 Бромапойкарна и се намира на 9-о място в подреждането. Бившият халф на ЦСКА Тобиас Хайнц изведе Гьотеборг с капитанската лента и остана на терена през целия мач.

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Снимки: Imago