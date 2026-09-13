Малмьо мачка, но Карабельов гледа от пейката

Убедителна победа с 4:1 записа отборът на Малмьо срещу закъсалия тим на Йоргрите в среща от шведското първенство Алсвенскан. За домакините над всички беше рекордната покупка Йован Милосавлевич, който се отличи с два гола (58, 90+), а останалите попадения добавиха Ото Росенгрен (72) и Блеон Куртулуш (89). Почетният гол за гостите бе дело на Тобиас Сана, който реализира дузпа в 82-рата минута. Българският халф на домакините Янис Карабельов не получи шанс за изява в този мач и остана на пейката.

Любопитното е, че всички пет гола паднаха през втората част. В 58-ата минута Малмьо ФФ поведе в резултата, след като Теодор Лундберг напредна по фланга и пусна отличен пас към Йован Милосавлевич, който прати топката в мрежата за 1:0.

В 72-рата минута преднината на домакините бе удвоена, когато влезлият като резерва Исак Асибу отне топката от Тобиас Сана и подаде към Гудьонсен, чийто блокиран изстрел бе вкаран с глава от Ото Росенгрен.

В 82-рата минута гостите върнаха едно попадение, след като Стиан Грегерсен направи нарушение в наказателното поле срещу Вилиам Хофвандер, а бившият играч на домакините Тобиас Сана реализира отсъдената дузпа за 2:1.

В 89-ата минута Малмьо си върна спокойствието, след като влезлият от пейката Блеон Куртулуш засече с глава центриране от корнер и покачи на 3:1.

В добавеното време на срещата Йован Милосавлевич оформи крайното 4:1 с втория си гол в двубоя след бърза атака за домакините.

След този успех Малмьо е на 5-ото място с 33 точки. Йоргрите е на предпоследната 15-а позиция с 15 точки. Водач е Сириус с 45 точки.

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