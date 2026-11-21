Ново равенство за Малмьо, отново без Карабельов

Малмьо завърши 1:1 при гостуването си на действащия шампион Мялби в среща от 29-ия кръг на шведската Алсвенскан. Майкел Ладо донесе точката на гостите с първия си гол за сезона, но отборът продължи серията си без победа в първенството. Българският халф. Янис Карабельов не беше в групата на Малмьо.

Двубоят се игра на стадион „Страндвален“, а домакините поведоха след около половин час игра. Вилиам Гранат се възползва от сблъсък между двама футболисти на Малмьо и изпрати топката в мрежата. Гостите успяха да изравнят малко преди средата на второто полувреме. Ото Розенгрен подаде към Майкел Ладо, който реализира първото си попадение през настоящия сезон. За него това бе едва вторият мач като титуляр в Алсвенскан.

Малмьо потърси обрат, но не успя да стигне до втори гол. Така Мялби удължи на шест мача серията си без загуба срещу този съперник.

Това бе трети пореден шампионатен двубой без победа за Малмьо и второ последователно равенство. Тимът заема осмо място в класирането с 42 точки, а за титлата се борят Хамарби и Сириус, които имат по 58 пункта.

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