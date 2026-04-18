Карабельов не игра при ценна победа на Малмьо

Малмьо ФФ победи с 1:0 Юргорден в среща от 3-тия кръг на шведската Алсвенскан. Янис Карабельов не беше в групата на гостите, които стигнаха до успеха с единствения си точен изстрел в двубоя.

Юргорден доминираше почти през цялото време и създаде значително повече положения, но ги пропусна. В 61-вата минута Сеад Хакшабанович засече центриране от корнер и донесе победата на Малмьо.

След последния съдийски сигнал футболистите на двата отбора се сбиха. Лошата новина за Малмьо е контузията на ветерана Понтус Янсон, който беше изнесен на носилка.

В класирането лидери са Елфсборг и Малмьо с по 7 точки, следвани от Сириус и Юргорден с по 6.

Снимки: Imago