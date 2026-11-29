11-те на Септември и Левски, мачът ще се забави с час

Слушай на живо: Септември (София) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 16-ия кръг на efbet Лига.

Мачът ще се забави и ще започне в 17:00 часа.

СЕПТЕМВРИ - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



Септември: 12. Владимир Иванов, 4. Мартин Христов, 5. Йоан Бауренски, 11. Александър Джамов, 23. Борислав Стоичков, 15. Кубрат Йонашчъ, 26. Валантайн Озорнфавор, 6. Педро Ферейра, 17. Николас Фонтейн, 29. Ерар Францети, 27. Андре Либерал



Левски: 1. Огнян Владимиров, 2. Хевертон, 55. Петков Христов, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 9. Хуан Переа



Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Димитър Димитров

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев