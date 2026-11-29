Пореден скандал: Какво прави това длъжностно лице на "Велодром"?

Поредни скандални моменти изплуват от видеата от скандалните моменти на “Стад Велодром”. По време на щурма на хулиганите на Олимпик Марсилия към феновете на Левски ясно се вижда как длъжностно лице с бадж дава с усмивка път на ултрасите на домакините. Не е ясно каква длъжност точно заема въпросният човек за двубоя, но със сигурност не е случаен посетител, а човек от организацията. Вместо да опита по някакъв начин противодейства на предстоящото меле, той с охота дава път на марсилските привърженици.

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