Янис Карабельов дебютира в първенството на Швеция

  • 5 апр 2026 | 20:10
Българският халф Янис Карабельов дебютира в елитната дивизия на Швеция, след като неговият Малмьо направи 1:1 срещу Йоргрите в среща от първия кръг на шампионата. Бившият футболист на Славия и Ботев (Пловдив) беше в стартовия състав в схемата 4-4-2, избрана от треньора Мигел Анхел Рамирес. Той остана на терена до 62-рата минута, когато беше заменен.

С това Карабельов затвърди тенденция да бъде титуляр във всеки един мач на отбора след трансфера си от сръбския Партизан през зимата. Той започваше от първата минута и в четири мача за Купата на Швеция, които предхождаха старта на първенството.

Двубоят на стадион „Гамла Улеви“ бе оспорван. Домакините от Йоргрите успяха да открият резултата в 52-рата минута чрез Антон Андреасон. Малмьо обаче реагира своевременно и в 74-тата минута Ерик Ботхайм възстанови равенството, оформяйки крайния резултат 1:1.

След седмица на 12 април тимът на Карабельов приема ГАИС в първото си домакинство за сезона. Следват две тежки гостувания – на Юргорден (17 април) и на АИК (27 април), като между тях е предвиден домакински мач срещу Сириус на 23 април.

