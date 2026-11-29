Алекс Петков и Кифисия с равенство у дома

Българският национал Алекс Петков изигра пълни 90 минути за Кифисия при домакинското равенство 2:2 с Каламата в двубой от 12-ия кръг на гръцкото първенство. Централният защитник започна като титуляр и се представи на високо ниво. След равенството отборът на Себастиан Лето има 15 точки и заема 7-о място в класирането, а Каламата записа пети пореден мач без победа и е на 9-а позиция.



Двубоят на стадион "Апостолос Николаидис" премина под проливен дъжд. Домакините имаха инициативата в началните минути, но гостите първи стигнаха до попадение. В 20-ата минута Ахмад Мендеш Морейра напредна по левия фланг и подаде към близката греда, където Давид Курминовски се измъкна от опеката на Алекс Петков и с удар от движение откри резултата. Това беше шестият гол на полския нападател през сезона.

Кифисия възстанови равенството в 36-ата минута чрез Хорхе Помбо, който реализира дузпа, отсъдена след намесата на ВАР за игра с ръка на Илиас Хадзитеодоридис. Малко преди почивката вратарят на домакините Рамирес се намеси решително след силен удар на Курминовски.

В 53-тата минута Каламата отново поведе, след като Джибрил Диара засече с глава центриране от ъглов удар на Петрос Калуцикидис. Девет минути по-късно чилиецът Анхело Сагал се възползва от колебание в защитата на гостите и оформи крайното 2:2 след подаване на Тиаго Мансо.

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