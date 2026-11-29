Арсенал 0:0 Ман Сити, отмениха гол на "артилерстите", "гражданите" с претенции за червен картон

Арсенал и Манчестър Сити играят при 0:0 в голямото дерби на 12-ия кръг.

Още във втората минута се усети напрежение в отбранителния вал на гостите при едно връщане на Хусанов към Донарума и италианския страж трябваше да чисти панически. В 5-ата минута Енцо Фернандес прати остро центриране в пеналта, но отбраната на лондончани се справи. В 7-ата минута гостите осъществиха добра бърза атака, в която именно аржентинският полузащитник не напът да се озове очи в очи с Давид Рая, но се строполи на земята след съприкосновение с Бруно Гимараеш. “Гражданите” реагираха бурно в желанието си да получат фал и най-вече бразилеца да бъде изгонен, но Джон Брукс даде ясен сигнал, че нарушение няма. В 9-ата минута домакините осъществиха многоходова комбинация, изострена от подаване към Христос Цолис, който комбинира с Кай Хавертц, а германецът реализира. Страничният рефер веднага показа, че в положението е имало засада, което бе потвърдено от видеопотвторенията.

До 14-ата минута играчите на Арсенал получиха втори жълт картон, което предизвика бурна реакция от страна на Артета, който също бе предупреден официално. В следващата една минута домакините вдигнаха рязко оборотите и на два пъти влязоха много опасно в наказателното поле, като последователно Юриен Тимбер и Нони Мадуеке бяха в добри ситуации, като Донарума трябваше да се намесва. В 17-ата минута Жереми Доку падна на земята и даде сигнал, че е бил дръпнат за косата от Тимбер, което бе потвърдено от видео повторението, но не доведе до по-сериозна реакция от страна на рефера Стюарт Атуел. Двата тима си размениха по една добра ситуация в 20-ата минута. Първо, Донарума трябваше да прави спасяване след изстрел на Мадуеке, а впоследствие италианският страж с дълго подаване намери в предни позиции Илиман Ндиайе, но Гимараеш отново се намеси много качествено и го блокира.

Двата тима са сочени като големите конкуренти за титлата в Премиър лийг, както бе в последните няколко години. “Артилеристите” продължават с отличното си представяне и са убедителен водач в класирането, макар да допуснаха грешна крачка, завършвайки 2:2 като гост на Нюкасъл в предния кръг. Последните седмици за “гражданите” далеч не са така позитивни, след като те нямат победа в последните си четири мача в първенството, а в тях стигнаха само до едно равенство и до три последователни загуби. Двата тима са разделяни от шест точки в момента, а при успех на домакините днес тази разлика може да набъбне на цели девет точки.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета понася неочаквано сериозен удар в днешния си избор на титулярен състав, но той не е този, който се очакваше. Давид Рая, който напусна контузен двубоя със “свраките” и бе под въпрос, е титуляр. Един от най-важните играчи на тима - Деклан Райс обаче остава извън групата, като причината не е ясна все още. Микел Мерино получава доверието на своя съотборник и ще си партнира с Бруно Гимараеш в средата на терена. Мартин Йодегор ще носи капитанската лента. Езри Конса запазва титулярната си позиция, а Уилям Салиба отново остава на резервната скамейка. Христос Цолис и Кай Хавертц започват като титуляри, измествайки Еберечи Езе и Виктор Гьокереш.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Your Super Sunday Gunners 😤 🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2026

Наставникът на Манчестър Сити Енцо Мареска също има сериозни дилеми за решаване пред себе си. Капитанът на тима Рубен Диаш остава сред резервите, а в центъра на отбраната доверие получават Марк Геи и Абдукодир Хусанов. В средата на терена ще играят Аюб Буади, който ще си партнира с Енцо Фернандес и Елиът Андерсън. Райън Шерки е извън състава.

Our line-up to take on Arsenal! 👊🩵 XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland (C) SUBS | Rulli, Dias, Kovačić, Reis, O'Reilly, Allan, Foden, Samba, Lewis 🤝 @etihad https://t.co/oVntnA9OzX — Manchester City (@ManCity) November 29, 2026

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Снимки: Gettyimages