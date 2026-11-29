Ла Коруня 1:1 Барселона, Обамеянг наказа грешка на Кубарси

Ла Коруня и Барселона играят при 1:1 в мач от 14-тия кръг на Ла Лига. Ламин Ямал вкара за каталунците след само около 90 секунди игра. В деветата минута Пиер-Емерик Обамеянг изравни.

След като в събота Реал Мадрид се издъни срещу Алавес (1:2), сега шампионите имат възможност да дръпнат с 6 точки пред “кралете” и с 5 пред втория Атлетико Мадрид.

Тимът на Ханзи Флик е в серия от пет поредни победи във всички турнири. Добрата новина за каталунците е завръщането на Родри в групата. Той обаче не е титуляр, като е записан сред резервите. Ламин Ямал и Рафиня отново са на линия и стартират мача. Френки Де Йонг пак започва от първата минута, но този път ще действа на обичайната си позиция в центъра на терена.

Ла Коруня е новак в първенството и засега е непостоянен в резултатите си. Титуляр е Марк Касадо, който е преотстъпен от Барса. В състава е и бившият нападател на "блаугранас" Пиер-Емерик Обаемянг.

Барса влезе перфектно в мача с попадение още преди изтичането на втората минута. Тогава Ямал подаде към Дани Олмо, който обаче нарочно пропусна топката и така я направи неспасяема за защитата и вратаря - 1:0 за гостите.

Само две минути по-късно Депортиво пропусна отличен шанс да изравни, след като Йеремай Ернандес излезе сам срещу Жоан Гарсия, но стражът спаси.

Резултатът беше изравнен в деветата минута, когато Кубарси загуби владението на топката и Обамеянг веднага се възползва, отбелязвайки за 1:1.

Ново отлично спасяване на Жоан Гарсия лиши Ла Коруня от втори гол в 14-тата, когато топката беше засечена от Бил Нсонго.

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