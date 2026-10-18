Карабельов не влезе при домакинска загуба на Малмьо

Янис Карабельов за пореден път не се появи в игра за Малмьо, а тимът му загуби с 0:1 домакинството си на Хекен от 24-тия кръг на Алсвенскан и заема 7-о място във временното класиране.

Двата тима си размениха по едно полувреме, като до почивката гостите доминираха, но не успяха да поведат. Това се случи в 52-рата минута след асистенция на Микел Рюгор и попадение на финландския национал Адриан Сванбек.

Полученото попадение принуди Малмьо да заиграе много по-офанзивно. Съставът на Готе Хелструп създаде няколко чисти положения, но не можа да преодолее стража на гостите Етрит Бериша, който запази преднината на своя отбор с няколко ключови спасявания.

В класирането Малмьо е на 7-о място с 36 точки. Лидер с 55 пункта е Сириус, който днес направи 2:2 у дома срещу Елфсборг. Хамарби надви с 1:0 като гост Халмстад и се доближи само на точка от втория Юргорден.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago