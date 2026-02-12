Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Малмьо ФФ
  3. Официално: Малмьо подписа с Янис Карабельов

Официално: Малмьо подписа с Янис Карабельов

  • 12 фев 2026 | 10:11
  • 563
  • 1
Официално: Малмьо подписа с Янис Карабельов

Българският халф Янис Карабельов официално бе продаден от Партизан в Малмьо ФФ, обявиха двата клуба. Още преди няколко дни нашата медия съобщи, че българинът ще продължи кариерата си в Швеция, а сега вече трансферът е факт. 30-годишният халф игра само няколко месеца в Партизан, за който записа 27 мача във всички турнири дотук през сезона, в които се отчете с 2 гола и 4 асистенции.

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

За юношата на Славия Малмьо, който е най-титулуваният клуб в Швеция със своите 24 титли на страната, ще бъде трети отбор извън рамките на България. Карабельов е играл и за унгарския Кишварда.

В Малмьо Карабельов ще носи №6 на гърба си, като след подписването на своя договор българинът заяви:

“Възможността да дойда в толкова голям клуб е голяма стъпка в кариерата ми. Чувствам се много вълнуващо да бъда тук и съм доволен от това колко добре ме приеха. Аз съм играч, който носи увереност, баланс и упорит труд на терена. Сега очаквам с нетърпение да се срещна с отбора и ще дам всичко от себе си, за да гарантирам, че ще постигнем целите си тази година”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

  • 12 фев 2026 | 09:45
  • 1390
  • 0
Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

  • 12 фев 2026 | 09:26
  • 4154
  • 2
Атлетико Мадрид и Барселона излизат в суперсблъсък за Купата на краля

Атлетико Мадрид и Барселона излизат в суперсблъсък за Купата на краля

  • 12 фев 2026 | 07:05
  • 6373
  • 6
Арсенал иска да си върне преднината на върха

Арсенал иска да си върне преднината на върха

  • 12 фев 2026 | 06:33
  • 4682
  • 3
Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

  • 12 фев 2026 | 06:01
  • 2849
  • 0
Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

  • 12 фев 2026 | 05:32
  • 2258
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 7404
  • 44
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 6562
  • 22
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 5377
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 4943
  • 1
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5379
  • 14
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 21914
  • 15