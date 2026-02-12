Официално: Малмьо подписа с Янис Карабельов

Българският халф Янис Карабельов официално бе продаден от Партизан в Малмьо ФФ, обявиха двата клуба. Още преди няколко дни нашата медия съобщи, че българинът ще продължи кариерата си в Швеция, а сега вече трансферът е факт. 30-годишният халф игра само няколко месеца в Партизан, за който записа 27 мача във всички турнири дотук през сезона, в които се отчете с 2 гола и 4 асистенции.

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

За юношата на Славия Малмьо, който е най-титулуваният клуб в Швеция със своите 24 титли на страната, ще бъде трети отбор извън рамките на България. Карабельов е играл и за унгарския Кишварда.

В Малмьо Карабельов ще носи №6 на гърба си, като след подписването на своя договор българинът заяви:

“Възможността да дойда в толкова голям клуб е голяма стъпка в кариерата ми. Чувствам се много вълнуващо да бъда тук и съм доволен от това колко добре ме приеха. Аз съм играч, който носи увереност, баланс и упорит труд на терена. Сега очаквам с нетърпение да се срещна с отбора и ще дам всичко от себе си, за да гарантирам, че ще постигнем целите си тази година”.