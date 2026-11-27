Спалети: Шедьовърът на Камбиазо ни върна в мача

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети подчерта ключовата роля на брилянтния гол на Андреа Камбиазо, дал тон за обрата и победата с 4:1 над кипърския Омония Никозия в турнира Лига Европа. Наставникът на торинския гранд обърна специално внимание и на представянето на младока Джеф Екатор, който според него дава напълно нови измерения в атаката на тима.

„До попадението на Камбиазо двубоят приличаше изключително много на шампионатния сблъсък с Венеция“, призна с усмивка Спалети. „Бяхме колебливи и съперникът се възползва отлично. Усещахме заплахата от опасни контраатаки и нещата започнаха да се заплитат. Камбиазо обаче ни върна на правилния път с този вълшебен гол, след което отборът заигра с много по-голямо спокойствие.“

Преди изравнителния гол от трибуните вече се чуваха първите освирквания, но защитникът имаше огромна психологическа нужда от това попадение след колебливите си изяви в последно време.

„Не е лесно да влезеш в оптимален ритъм от пейката, а някои от момчетата не бяха започвали като титуляри от доста време. Липсата на игрова практика винаги се усеща. Въпреки това изградихме добри комбинации, поддържахме нужното ниво на преса и зарадвахме публиката с четири фантастични гола“, допълни наставникът.

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Сред попаденията блеснаха фалцовите удари на Бога и Камбиазо, които събудиха спомени за емблематичния стил на легендата Алесандро Дел Пиеро, наблюдаващ мача като анализатор в студиото.

„Голът на Бога ми допадна най-много, защото беше изработен след висока преса от страна на Гати. Понякога защитниците се колебаят да излизат толкова напред, тъй като оставят празни коридори зад гърба си. Гати обаче не само пресира, но и продължи спринта си и самият той можеше да се разпише“, коментира Спалети.

Специалистът направи и задълбочен анализ на играта на младежкия национал Екатор в предни позиции: „Когато престанеш да търсиш динамика и изненада, сам се поставяш в неизгодно положение. През първото полувреме Екатор остана изолиран, защото задържахме излишно топката и с прекалено много докосвания забавяхме темпото, което позволи на съперника да се затвори. Това е проблем, особено когато разполагаш с нападател като него, нуждаещ се от празни пространства за своите спринтове. Въпреки всичко той успя сам да си освободи коридори на два-три пъти, за което заслужава адмирации.“

Запитан дали силният мач на младия таран променя плановете за привличане на физически силен централен нападател през януари, треньорът бе категоричен: „Всеки играч има своята специфична индивидуалност. Моята задача като треньор не е да мрънкам за липсващи профили, а да намирам най-правилното решение с ресурса, с който разполагам. Първият ход винаги трябва да бъде мой – да създам условия за игра, които да извлекат максимума от качествата на състава.“

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Снимки: Gettyimages