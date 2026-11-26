УЕФА, направи нещо! Прекратете мача! Французите опитват да колят българите!

Органите на реда в Марсилия претърпяха пълен провал в опазването на реда по време на мача между местния Олимпик и Левски между двата тима от Лига Европа. Феновете на домакините нападнаха брутално сектора с привържениците на “сините”, където са бити хора с метални прътове, пожарогасители и нападани ножове, като има и доста пострадали.

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Във ВИП сектора, където е част от делегацията на българите също е имало погром, като човек от посетителите е бил откаран в болница, след като е бил нападнат. Бившия футболист на Славия Николай Божов пък е бил гонен с ножове и е паднал от втория етаж на една от трибуните, но за щастие без сериозни контузии.

Bagarre en Jean Bouin entre Marseillais et Buglares @maritimamedias #TeamOM #OMLEVSKI https://t.co/NPzD7e9xNC — Enzo BUONALANA (@Enzobuonalana) November 26, 2026

Всички сцени започнаха преди първия съдийски сигнал, когато над 500 фена на домакините необезпокоявани стигнаха до сектора на Левски, като проблемите продължиха и на почивката.

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