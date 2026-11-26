Органите на реда в Марсилия претърпяха пълен провал в опазването на реда по време на мача между местния Олимпик и Левски между двата тима от Лига Европа. Феновете на домакините нападнаха брутално сектора с привържениците на “сините”, където са бити хора с метални прътове, пожарогасители и нападани ножове, като има и доста пострадали.
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Във ВИП сектора, където е част от делегацията на българите също е имало погром, като човек от посетителите е бил откаран в болница, след като е бил нападнат. Бившия футболист на Славия Николай Божов пък е бил гонен с ножове и е паднал от втория етаж на една от трибуните, но за щастие без сериозни контузии.
Всички сцени започнаха преди първия съдийски сигнал, когато над 500 фена на домакините необезпокоявани стигнаха до сектора на Левски, като проблемите продължиха и на почивката.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google