Цървена звезда си тръгна с точка от Гент, Балов не получи шанс

Цървена звезда стигна до равенство 1:1 при гостуването си на Гент в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Въпреки игровото си предимство сръбският гранд се оказа в ролята на догонващ след попадението на Тиаго Араухо (26′), но пет минути преди края на редовното време Матей Гащаров (85′) донесе точката на гостите със страхотно индивидуално изпълнение. Българинът Кристиян Балов не получи шанс за изява за Цървена звезда.

Сърбите създадоха няколко добри възможности още в началото на двубоя, но именно домакините откриха резултата в 26-ата минута. След центриране от корнер топката не бе изчистена добре и попадна в Араухо, който с красив удар от воле я изпрати в мрежата.

Цървена звезда продължи да търси път към вратата на белгийците, но Василие Костов и Раде Крунич не успяха да преодолеят Дави Руф, който се отличи с добри намеси в рамките на двете полувремена.

Усилията на гостите все пак бяха възнаградени в 85-ата минута, когато Гащаров последователно преодоля трима противникови футболисти и с удар в далечния ъгъл на вратата възстанови равенството.

Въпреки че владееше топката в 71% от игровото време и отправи цели 25 удара срещу десет за домакините, Цървена звезда трябваше да се задоволи само с точка. Сърбите заемат 19-ата позиция в класирането с пет точки, а Гент е 22-ри със същия актив.

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