Фрайбург се оказа “черната котка” за перфектния до момента Твенте

Финалистът в Лига Европа от миналия сезон тим на Фрайбург се наложи инфарктно с 2:1 над Твенте в Лига на конференциите. Това беше мач от четвъртия кръг, след който германците вече имат три победи. В същото време това е първо поражение за Твенте, който досега беше само с успехи.

Победният гол за Фрайбург падна в добавеното време на срещата. Тогава Матиас Гинтер изпълни дузпа, но ударът му срещна гредата. Опитният защитник обаче хитро се премести от отскочилата топка, което позволи на Ян-Никлас бесте да реализира при добавката.

Преди това Сириек Ирие вкара за домакините още в 11-тата минута. Юнес Таха обаче изравни в 61-рата от пряк свободен удар.

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