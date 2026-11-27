Съндърланд завърши 1:1 в домакинството си на Ягелония в среща от петия кръг на Лига Европа. Англичаните са с актив от осем точки, а през януари ще приемат Левски в последния кръг от основната фаза на турнира.
"Черните котки" имаха предимство през първото полувреме. Ударна Нилсон Ангуло бе избит от голлинията, а опит на Малик Фофана бе отразен от вратаря. В началото на втората част двата отбора си размениха по един гол в рамките на пет минути. Тимур Тутеров откри резултата в полза на домакините. Поляците бързо изравниха, след като Камил Йозвиак пресече подаване назад на Рейнилдо Мандава, заобиколи вратаря и прати топката в мрежата.
След изравняването Съндърланд имаше проблеми да създаде нещо стойностно пред вратата на съперника, а Робин Рьофс трябваше да се намесва няколко пъти.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago