Съндърланд не успя да се справи с Ягелония

Съндърланд завърши 1:1 в домакинството си на Ягелония в среща от петия кръг на Лига Европа. Англичаните са с актив от осем точки, а през януари ще приемат Левски в последния кръг от основната фаза на турнира.

"Черните котки" имаха предимство през първото полувреме. Ударна Нилсон Ангуло бе избит от голлинията, а опит на Малик Фофана бе отразен от вратаря. В началото на втората част двата отбора си размениха по един гол в рамките на пет минути. Тимур Тутеров откри резултата в полза на домакините. Поляците бързо изравниха, след като Камил Йозвиак пресече подаване назад на Рейнилдо Мандава, заобиколи вратаря и прати топката в мрежата.

It ends level ⚖️ #UEL https://t.co/rTxi15XKJ3 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 26, 2026

След изравняването Съндърланд имаше проблеми да създаде нещо стойностно пред вратата на съперника, а Робин Рьофс трябваше да се намесва няколко пъти.

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Снимки: Imago