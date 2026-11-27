Дуран измъкна Селтик в Португалия

Камило Дуран за пореден път спаси Селтик. Той отбеляза победния гол в 84-ата минута при гостуването на Торенсе. "Детелините" спечелиха с 2:1 срещу втородивизионния португалски тим в среща от петия кръг на Лига Европа. Трите точки бяха изключително важни за шотландците, които и след успеха са извън първите 24 в класирането.

Селтик поведе още в деветата минута след автогол на Дани Васкес, но десет минути по-късно домакините изравниха с гол на Дани Жан. Португалците, които играха на 100 километра от техния стадион, се раздадоха, но малко преди края Дуран засече с глава центриране на Джеймс Форест и донесе победата на тима на Мартин О'Нийл.

✅ Three #UEL points for the Bhoys! #TorreenseCeltic | #CelticFC🍀 https://t.co/zqDHFSyNIY — Celtic Football Club (@CelticFC) November 26, 2026

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Снимки: Imago