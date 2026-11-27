Рубен Аморим: Това е само началото

Наставникът на Милан Рубен Аморим изрази увереност, че драматичният обрат срещу Олимпиакос (4:2) може да постави началото на успешен нов етап за тима, но същевременно предупреди своите футболисти, че пред тях има още изключително много работа. След мача португалският специалист коментира впечатляващата победа на „росонерите“ в Пирея, след като изоставаха с два чисти гола. Главно действащо лице за италианския гранд бе Омари Хътчинсън, който се отличи с попадение и две асистенции.

„Този резултат със сигурност променя бъдещето ни. Показахме добро лице след почивката, но отново допуснахме доста грешки, върху които трябва да работим“, призна Аморим. „Трябва да извървим сериозен път, за да се превърнем в наистина силен състав, но отборният дух е налице. Това е само началото.“

Успехът върна надеждите на Милан за по-добро класиране в Лига Европа. До този момент отборът имаше само една победа от четири срещи в турнира – срещу Залцбург, а с новите три точки активът им вече набъбна до шест пункта.

„За да повярваш в нещо, трябва първо да го видиш. Тази вечер станахме свидетели как наваксахме изоставане от два гола и спечелихме с 4:2. Увереността ни определено ще се повиши“, допълни треньорът.

Милан се доказа като гранд в безнадежден момент

Аморим подчерта, че силните изяви на младия Хътчинсън не са изненада за треньорския щаб.

„Винаги очаквам подобно представяне от него. Той притежава потенциал за много повече. Има огромен талант, точно както и други момчета в съблекалнята, но най-важна остава нагласата в главата“, категоричен бе португалецът.

Специалистът омаловажи ролята на собствените си тактически решения, въпреки че направените смени се оказаха ключови за развитието на събитията.

„Не аз промених изхода на двубоя. Рамош бе заменен, защото усети болка, така че това беше напълно принудителен ход. Хътчинсън повлия на играта далеч повече от мен. Истинската промяна настъпи с първия ни отбелязан гол“, обясни наставникът.

Ситуацията с Гонсало Рамош обаче буди сериозни тревоги в лагера на гранда от Милано. Нападателят бе изваден превантивно заради мускулни проблеми в бедрото и по време на неделния двубой срещу Фрозиноне, а още в понеделник за тима предстои ново гостуване – срещу Каляри.

„Той притежава скорост, която днес се оказа ключова, както и необходимия опит. Все още може да се развива. Промених гледната си точка за него в сравнение с първите седмици и съм много доволен от това.“

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Снимки: Gettyimages