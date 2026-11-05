Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА - Стойчо Младенов, пътува с отбора за Атина, където днес “червените” излизат в срещу местния гранд Панатинайкос в двубой от основната фаза на Лига на конференциите.

В тази връзка Sportal.bg го потърси за интервю и Екзекутора на Ливърпул прие. Младенов се изказа ласкаво за германския наставник Маркус Гиздол и не чак толкова за предишния треньор Христо Янев. Също така последният специалист, извел ЦСКА до титлата, е на мнение, че отборът ще победи Левски след три дни и се аргументира за своята прогноза. Стойчо Младенов не пропусна да похвали ръководството за новия стадион и е оптимист, че на него ще се повторят славните европейски вечери от миналото.

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

Г-н Младенов, пътувахте с ЦСКА. Как ви се струва тимът? Готов ли е за истинска битка, която го очаква пред над 35 000 фенове?

- Марката “ЦСКА” именно това предвещава. Да не се притеснява от никой противник и във всеки един мач да се опита да надделее над съперниците си по начин, по който треньорът определи. Имаме отбор, имаме играчи, можем да се противопоставим максимално.

ЦСКА направи издънка при откриването на новия стадион. Това ще повлияе ли на отбора, който бе набрал скорост, откакто Гиздол е начело?

- Настроението беше хубаво по време на мача, с който открихме нашия дом. Никой не коментираше резултата. Всички бяхме доволни и щастливи от това, което се случи и стана с откриването на стадиона. Мисля че този мач трубва да го забравим. Тези две точки, които загубихме, има начин да ги наваксаме в следващите шампионатни срещи.

Трябва да се наваксат…

- Може да ги наваксаме още в неделя.

Може или ще ги наваксате?

- Ще ги наваксаме.

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Кое ви дава такава увереност, че ще ги наваксате? Може би мачът за Суперкупата?

- Винаги съм бил оптимист, когато сме играли срещу Левски. Вярвам, че с потенциала, с който разполагаме, съпоставяйки начина на игра на Левски - с широчината на игра, да не влизам в подробности, високата ни преса и аграсивност ще бъдат в наша полза.

ЦСКА по-силни футболисти ли има, или смятате, че е по-добър като отбор?

- Поведението на отбора ми дава увереност, че можем да победим.

Какво е настроението в клуба? Говорихте ли с Гиздол?

- Поздравихме се. Пожелах му успех. Няма нужда да говоря каквото и да било във връзка с отбора. Не е моя работа. По начина, по който подходи още с влизането си в ЦСКА - за по-малко от седмица той промени манталитета и поведението на играчите. С огромна разлика спрямо предишния треньор, който водеше ЦСКА. За кратко време виждаме, че той вдигна нивото на футболистите.

Това го казвате и го повтаряте…

- И ще го потретвам, защото е точно така.

Защо така се получава? Това един вид стреличка срещу Янев ли е?

- Нищо лично, нищо против. Просто фактите са такива.

Как се вдига толкова бързо отбор?

- Със своите качества, с вижданията и разбиранията му за футболната игра. Един футболист за кратко време може да разбере и прецени даден треньор какви виждания има и какво е нивото му. За да може футболистът да му се довери и да знае, че с този треньор могат да се постигнат големи успехи.

Милен Петков: Сенси е моторът на ЦСКА! Това е най-силният ПАО от години

Със сегашния треньор могат ли?

- Не съм в съблекалнята. Не съм футболист и не съм присъствал на тренировка, за да му дам някаква оценка. Правя оценка на това, което всички виждаме в тези мачове, откакто този треньор е тук.

Винаги сте бил искрен и сте казвали думи, които, може би, засягат някои хора…

- Който се чувства засегнат - си е засегнат. Аз си казвам това, което чувствам, виждам и разбирам. Лъжа ли е? Един футбол играем при Христо Янев. Уважавам го като мой бивш играч и като треньор. Никакви лоши чувства не изпитвам към него, но разликата е видима. Няма смисъл да се засяга. Какво да се засегне?

Къде е разликата, ако може да влезете в детайли?

- Няма смисъл да влизам в детайли. Разликата е в схемата на игра, в поведението на играчите - с високата преса. И това, което прави от първия мач новият треньор. Промени стила и манталитета на играчите. В клуба има друго настроение. Още повече и със стадиона, който видяхме. Много сме щастливи, че ЦСКА, най-после, има това бижу, което заслужава. С историята, имиджа и авторитета, с който разполага, ЦСКА заслужаваше такъв стадион. Оттам нататък съм сигурен, че резултатите ще се подобрят значително, отборът ще бъде все по-добър.

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Достатъчно класа ли има ЦСКА, за да спечели шампионската титла, а и да прескочи групите на Лига на конференциите?

- Не казвам, че няма да има конкуренция, но мисля, че може още много неща да се коригират в отбора - като липсата на крила. Той самият треньор си го каза - разполага с 15-16 добри футболисти. Подсказа на всички, че му трябват още 5-6 играчи. То е видимо. В момента нямам крила, които да надиграват един на един. Към момента това му пречи, за да разгърне още по-голям потенциал и да извлича максимума от играчите.

Щекотливата тема “съдийството”. Пречи ли то на ЦСКА и много други отбори, защото няма клуб, който да не се е оплакъл от съдийството? Левски, Лудогорец, ЦСКА - да не изброяваме всичките…

- Винаги е било така. Надявам се да не засягаме тази тема. Ял съм попарата на съдиите и не искам да коментирам.

ЦСКА излиза на любимия стадион на Магат, Тевес и Пипо Индзаги

Да се върнем към темата “стадион”. Бяхте там. Какво усетихте на новата “Армия”? Усеща ли се енергията на старата “Армия”?

- Надявам се и вярвам, че с този собственик, който не жали средства, ЦСКА отново ще се върне към великите мачове, където сме побеждавали и погревали европйски шампиони… на този стадион и терен. Вярвам от все сърце, наистина, че всички тези паметни мигове от историята могат да се преповторят.

Направи впечатление, че си общувахте с Любо Пенев, с който имахте известни търкания и стрелички. Какви са ви отношенията и какво си казахте?

- Поздравихме се, какво да си кажем? Моите уважения към него. Предполагам и той има уважение към мен. Били сме съотборници. Аз съм го приел в съблекалнята. Колеги като треньори, от ЦСКА сме, нормално е да имаме уважение един към друг.

ЦСКА извади Лео Перейра от картотеките за Лига на конференциите

Да се върнм към утрешния мач срещу Панатинайкос, който е лидер в местното първенство. Очаквате ли ЦСКА да победи?

- Винаги с тази идея и мисъл се излиза на терена. Треньорът е този, който предава това нещо, че трябва да се побеждава. Всеки един треньор търси начин, чрез който да осъществи плановете си. Надявам се изявите на футболистите да са в положителна насока, за да се поздравим с положителен резултат. До този момент виждаме работата на треньора. На мен ми се иска, може би ще дойде и този момент, когато трябва да се затвори един мач, как ще го направи. Това е процес, в който ще виждаме все повече футболни неща. Както изявите на състезателите, така и решенията на треньора са много важни.

Липсва ли ви треньорството? Представяте ли си как ще изиграете мач срещу Панатинайкос, Монако, Левски?

- От време на време ме присърбяват ръцете, но категорично съм се отказал. Никога вече няма да се върна към треньорството.

Отказахте се или ви отказаха?

- Един процент отношението към мен при последния ми престой в ЦСКА ме накара да отида в тази насока и да взема крайното решение да се откажа.

Утре ще има 3000 армейци срещу 30 000 гърци - кой ще спечели на трибуните?

- Играли сме на “Анфийлд”, на много подобни места и много пъти сме излизали с горно вдигнати глави. Така че не ме притесняват гърците. Надявам се и вярвам, че ще се представим добре. С тази вяра и нагласа идвам, за да гледам отблизо.

И с помощта на феновете, които ще са над 2000?

- Любовта на феновете е безгранична. Както тези тук ще са 2-3 хиляди, така и хиляди други ще гледат по телевизията. Да не кажа милиони.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google