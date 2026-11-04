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Треньорът на Панатинайкос: ЦСКА е топ отбор в своята лига

  • 4 ное 2026 | 16:08
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Треньорът на Панатинайкос: ЦСКА е топ отбор в своята лига
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп не планира ротации в състава за предстоящия мач срещу ЦСКА от основната фаза на Лига на конференциите и възнамерява да излезе с най-доброто в търсене на победа.

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"Вървим напред стъпка по стъпка, всеки мач е различен в тази фаза на Лигата на конференциите. Панатинайкос имаше много труден жребий и ние посрещаме всички мачове с голямо уважение. Искаме победата, за да си осигурим място сред първите 24 отбора, а след това ще видим следващите стъпки.

ЦСКА е на същото ниво като нас, много по-добри са от това, което бяха преди три месеца. Не мога да кажа нищо за напредъка на ОФИ, защото те заслужено успяха да се класират за фазата на Лига Европа, но ЦСКА загуби само един мач оттогава. ЦСКА е топ отбор в своята лига, заедно с Левски. Всеки мач е труден. Все още не сме толкова добри, че да можем да кажем, че единият мач е лесен или другият е по-лесен. Ако достигнем нашето ниво, ще бъдем много силни срещу всеки противник.

Имам много добри играчи на много позиции, но това не означава, че ще видим много промени. Ще представим много конкурентен отбор в мача срещу ЦСКА", заяви треньорът на "зелените".

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