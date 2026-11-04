Изигралият Гунди "изпрати" ЦСКА за Атина

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Актьорът Павел Иванов, който играе една от централните роли в новия сезон на сериала "Под прикритие" - Явор Тихия, който е ченгето под прикритие, се засече с отбора на ЦСКА на летище "Васил Левски".

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Тази сутрин "армейците" излетяха за Атина, където утре ще срещнат гръцкия колос Панатинайкос в Лига на конференциите.



Любопитно е, че Павел Иванов изгря с ролята си във филма "Гунди - Легенда за любовта", в който пресъздаде иконата на "сините" Георги Аспарухов. Актьорът дори беше със суитшърт с лика на легендарната деветка на Левски.

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