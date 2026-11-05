ЦСКА излиза на любимия стадион на Магат, Тевес и Пипо Индзаги

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

ЦСКА играе срещу Панатинайкос в Лига на конференциите тази вечер на един от стадионите с най-богата история в Европа. Срещата в Атина започва в 22:00 часа. На Олимпийския стадион са се играли минимум пет знакови мача, три от които решават спора за европейската корона.

Официално съоръжението носи името на Спиридон Луис, който печели маратона на първите съвременни Олимпийски игри през 1896 г. Стадионът, чийто максимален капацитет е 75 000 зрители, посреща европейското първенство по лека атлетика през 1982 година, малко след своето построяване. Петнайсет години по-късно Атина приема и лекоатлетическото световно, когато при "царицата" на спортовете царуват легенди като Морис Грийн, Ато Болдън, Майкъл Джонсън, Марион Джоунс, Кати Фрийман, Хайле Гебреселасие, Сергей Бубка и др. Тогава нашата Светла Димитрова остава със сребро след Людмила Енквист на 100 метра с препятствия.

Когато говорим за "цар" футбол, Олимпийският стадион в гръцката столица е сред любимите на феновете на Милан и Хамбургер. Апропо, съоръжението в "Маруси" е основна част от кандидатурата на Гърция за домакинство на световното първенство през 1990 година, отишло в крайна сметка при италианците. През 1983 г. Феликс Магат бележи със страхотен диагонален изстрел в мрежата на Дино Дзоф, което носи КЕШ на Хамбургер. Сълзите остават за Ювентус. Четири години по-късно и Аякс триумфира под Акропола - в турнира за КНК, като Марко ван Бастен бележи единствения гол за тима на Йохан Кройф срещу Локомотиве (Лайпциг).

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Стигаме и до двата финала в Шампионска лига, легнали на сърце на всеки почитател на Милан. През 1994 г. "росонерите" смазват Барселона на Христо Стоичков с 4:0. Големият герой на вечерта се казва Деян Савичевич. Гения от Черна гора развинтва каталунците от финтове и бележи третия гол с красив прехвърлящ удар. Мачът е последният за Андони Субисарета под рамката на Барса. След 13 г. Милан отново стъпва на футболния Олимп в Гърция. Този път печатът под Ушатата слага Филипо Индзаги - два гола на СуперПипо срещу Ливърпул в сладък реванш за истанбулската драма. Този финал "ражда" оптимистична поговорка в Италия: След Истанбул винаги има Атина.

В началото на XXI век стадионът търпи реконструкция за 250 млн. евро - издигнат е гигантски покрив от две части, проектиран от испанския архитект Сантиаго Калатрава. Подобрението е направено заради Олимпийските игри през 2004-а, за домакинството на които Атина преборва Рим, Кейптаун, Стокхолм и Буенос Айрес. Гръцката столица обаче губи по-рано "стогодишните" Игри срещу Атланта. В леката атлетика "Спиридон Луис" вижда златните олимпийски постижения на куп славни спортисти: Джъстин Гатлин, Кенениса Бекеле, Елена Исинбаева и др. Футболният турнир пък се превръща в рецитал на Карлос Тевес. Аржентинският нападател става голмайстор с 8 попадения, като на финала срещу Парагвай бележи отблизо за 1:0 и донася златото на "гаучосите".

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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Снимки: AI | Снимки: Imago