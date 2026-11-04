Питас: Подготвени сме добре за ПАО

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас говори преди утрешния мач от Лигата на конференциите в Атина срещу местния Панатинайкос. Кипърският национал е на мнение, че равенството със Славия преди няколко дни няма да се отрази.

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“Готови сме за мача, подготвени сме и всичко е наред. Нашата работа е да сме готови във всеки мач. Не мисля, че мачът със Славия ще има някакво влияние. Утре ще покажем, че сме подготвени по най-добрия начин”, каза Питас.

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