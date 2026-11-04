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Маркус Гиздол и Йоанис Питас се изправят пред гръцките медии преди Панатинайкос - ЦСКА. На живо от тренировката на "армейците" в Атина
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Питас: Подготвени сме добре за ПАО

  • 4 ное 2026 | 19:20
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Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас говори преди утрешния мач от Лигата на конференциите в Атина срещу местния Панатинайкос. Кипърският национал е на мнение, че равенството със Славия преди няколко дни няма да се отрази.

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“Готови сме за мача, подготвени сме и всичко е наред. Нашата работа е да сме готови във всеки мач. Не мисля, че мачът със Славия ще има някакво влияние. Утре ще покажем, че сме подготвени по най-добрия начин”, каза Питас.

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