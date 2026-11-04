Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА - Аспарух Никодимов, говори пред Sportal.bg, а основната тема бе предстоящия мач срещу Панатинайкос. “Червените” и гърците се изправят едни срещу други утре от 22:00 часа.

Те имат доста битки помежду си в Европа. Първата е през далечната 1972 година, когато Паро е футболист, а ЦСКА излиза срещу ПАО в турнира за КЕШ. Гръцкият гранд е финалист в надпреварата година по-рано, а реваншът срещу родния първенец е повече от скандален и в крайна сметка се преиграва. “Армейците” трябва да реализират само една от последните си две дузпи в Атина и продължават напред, но съдията свири край преди тяхното изпълнение и обявява българския тим за победител. Панатинайкос подава жалба и реваншът се преиграва, а ЦСКА го печели с убедителното 2:0.

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“Бяхме млад отбор и тепърва тръгвахме нагоре, а те - много силни, година по-рано загубиха финала за КЕШ. Но ние бяхме по-добри. Помня, че преиграхме мача и бихме.

Защо се стигна до трети мач? Май хванаха съдията. Нищо, че е руснак. Говореше се за някакви 3000 долара. На реванша си вкарах дузпата, но не съм тренирал 11-метрови удари. Когато тренираш, уж си уверен, но дойде важния момент и изпускаш. Не си спомням да съм изпускал дузпа. Може и да е имало такъв случай, но не се сещам.

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Панатинайкос ги водеше Пушкаш. Знаете го, много добър футболист, един от най-добрите в света. Усети какво става и набързо прибра отбора в съблекалнята. Беше си хитрец. Но ги отстранихме след преиграване.

Едно време имахме сили да станем европейски клубен шампион, но не ни позволиха. Във всички големи мачове съдиите подпираха съперниците. Говорили сме си с тях и те ни казваха: “за вас това е футбол, а за нас - бизнес.”, разясни легендарният български треньор.

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Той си припомни каква е била атмосферата срещу ПАО на трибуните и даде съвет на ЦСКА да играе смело и за победа, защото трябва да се върнат големите европейски вечери.

“Там е нещо страшно, не те оставят на мира дори за момент. Но ЦСКА трябва да е спокоен. Не знам футболистите колко опит имат в такива мачове. Сенси и Гбамен са опитни, което е добре. ЦСКА трябва да играе смело и безотговорно, както се казва”, смее се Паро, след което става сериозен.

“Излизаме за победа пък каквото стане. Не винаги фаворитът на хартия печели. Някой път те посъбудят набързо, но това е футбол.

В ЦСКА има развитие с новия треньор. Не е кой знае какво, но го има. Новият стадион дава самочувствие и трябва да върнем големите европейски мачове и победи. С Монако се представихме добре, но не е победа”, добави Никодимов, след което каза как е процедирал от психологическа гледна точка преди евросблъсъци от такъв калибър.

“Като треньор гледах да разведря обстановката преди големите двубои, но не това е причината за успехите. Имахме много силни футболисти.

Обичам ЦСКА! Сега не съм там, но това е моят отбор, половината живот ми е минал в него. Пожелавам успех на ЦСКА! Нека играе смело и за победа… пък каквото стане”, завърши Аспарух Никодимов.

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