ЦСКА минава през Панатинайкос на Бащата и Хлапето - напрежение в София, хитрост в Атина

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През 1988 г. ЦСКА елиминира Панатинайкос на осминафиналите за КНК, като "червените" не оставят съмнение в превъзходството си, печелейки на нула и в София, и в Атина. Първият мач е на стадион "Народна армия" на 26 октомври, но преди това да се върнем за малко към предишния съперник на "армейците".

Преди да срещне гръцкия гранд, отборът на Димитър Пенев отнася с общ резултат 8:2 Интер (Братислава). Реваншът в Чехословакия ще се запомни като първият голям "армейски" десант в чужбина. Стотици фенове на ЦСКА се понасят с автобуси към Братислава, като екскурзията не е никак евтина за годините на "перестройката" на Горбачов - по $250 на човек. Сред българската агитка има знакови "червени" фигури: Васо Пожарната, Бат' Дана, Чичо Граф, Венци Вучев, Емо Мустака, Пепи Форцата, полк. Беров, Вальо Цветков - Голямото ухо и 12-годишният му син Иво Главата, Жоро Тексаса, Вячеслав Григоров - Чико и др.

Трима запалянковци пък потеглят на легендарно приключение с влак: Димитър Ангелов - Дучето, Ленчо и Бончо Китаеца, който е с каскет на английски хулиган. "Отседнахме в хотел "Киев" в Братислава. Красив град, местните искаха да си разменим шалове. Любо Пенев вкара хеттрик, продължихме напред, след като преди това ги бяхме разбили в София", разказа Дучето. Интересно е да се каже, че на почивката на първата среща ЦСКА води с 5:0, но това не пречи на Пената да скръцне на футболистите си да играят по-сериозно.

И така - ЦСКА срещу ПАО на осминафиналите. Съставът на "червените" по това време е страховит: Илия Вълов, Георги Димитров - Джеки, Трифон Иванов, Недялко Младенов - Фикуса, Красимир Безински, Ивайло Киров, Костадин Янчев, Пламен Гетов, Георги Георгиев - Гецата, Лъчезар Танев, Дончо Донев, Петър Витанов - Патрик, Емил Костадинов, Любослав Пенев, Христо Стоичков. Легенда до легенда. В тима на гърците пък блестят любимецът на феновете на Локомотив (Пловдив) Христо Колев - Бащата и голямата звезда Димитрис Саравакос - Хлапето, с чиито голове запълват паузите по време на някои мачове по БТ в началото на 90-те.

За двубоя в София пристигат над 1000 запалянковци от Атина, което води до сериозно напрежение в района на Орлов мост. "Гърците нещо се бяха объркали. Стана им леко горещо в подлеза, където с Цоната от Берковица и други им показахме накъде да поемат. Случва се. После на "Армията" пяхме за поредната победа. И тя дойде, разбира се", спомня си още Дучето. Върху падналия октомврийски сняг ЦСКА бие с 2:0, след попадения на Стоичков и Любо Пенев (дузпа) в края на двете полувремена.

На реванша на Олимпийския стадион се изсипват 62 000 зрители, като домакините се надяват да стопят своя пасив от Парка на свободата. В тима на "зелените" се завръща Саравакос, пропуснал първата среща. В отбраната на ЦСКА пък до Трифон Иванов застава славният Джеки, който също е зрител на битката в София.

Любопитно е, че този мач не се предава по телевизията - гръцкият милионер Йоргос Вардиноянис, който малко по-късно ще изрази желание да купи Стоичков в Панатинайкос, решава да приложи номер и не позволява телевизионно излъчване, което кара футболните фенове у нас да следят двубоя по радиото. Вардиноянис се надява оставането на сблъсъка "на тъмно" да докара повече хора на трибуните. И това обаче не помага на атиняните. Джеки и Туньо са като стена пред Вълчето, а напред е "златният тризъбец" Ицо, Емо и Любо. Именно бъдещият капитан на Валенсия слага точка на спора. В 85-ата минута нападателят от "Банишора" бележи от дузпа, свирната от строгия англичанин Кийт Хакет, отсъдил "крачките" на Валтер Дзенга в мача на откриването на Евро'88 през лятото. Така с общ резултат 3:0 ЦСКА на Димитър Пенев продължава към четвъртфиналите.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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Снимки: AI