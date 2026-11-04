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Димитър Евтимов: Взехме си уроците срещу ОФИ! ЦСКА е отбор с класни футболисти

  • 4 ное 2026 | 10:10
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов говори преди заминаването на отбора за Гърция, където ще се изправи срещу Панатинайкос в сблъсък от третия кръг на основната фаза на Лига на конференциите.

ЦСКА замина за Гърция
ЦСКА замина за Гърция

"Със сигурност ни очаква доста труден мач. Знаете, че Панатинайкос е в много добра форма. Това е най-добрият отбор на Панатинайкос от последните 10 години. Имаме уважение към тях, но не отиваме да играем само в защита, а да се борим с тях и да вземем трите точки.

Въпреки че нямаме победи, в последните два мача показахме много добро лице. Не сме се опитвали да играем защитно, атакувахме, имахме самочувствие и показахме, че заслужавахме повече точки.

Може да съжаляваме, че не взехме трите точки срещу Нордселанд, но може и да сме благодарни, че все пак изравнихме. Това беше изключително силен домакин, направихме няколко грешки. Показахме, че сме отбор, с който хората трябва да се съобразяват. Трябва да получим уважение от Панатинайкос, защото сме отбор с класни футболисти. Мисля, че ще се получи добър мач.

Има огромна разлика между нашето първенство и тяхното. Знаете, че са много по-напред. Статистиката между българските и гръцките отбори е негативна, но утре имаме шанс да обърнем това нещо. Взехме си уроците срещу ОФИ. Не бих казал, че сме подходили неуверено, но имаше леко подценяване. Това ще ни бъде като обица на ухото.

Със сигурност мач срещу Левски винаги ще бъде в съзнанието ни, но на преден план е мачът срещу Панатинайкос. Мачът с Левски със сигурност ще дойде, но първо нека свършим работата утре", заяви вратарят на "червените".

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Снимки: Startphoto

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