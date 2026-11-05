Милен Петков: Сенси е моторът на ЦСКА! Това е най-силният ПАО от години

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Бившият капитан на ЦСКА Милен Петков говори пред Sportal.bg за мача на "червените" срещу Панатинайкос в Лига на конференциите. Някогашният техничар познава отлично гръцкия футбол, след като игра в Атина осем години - за АЕК, Атромитос и Илисиакос. Милен има 167 мача за АЕК, като е двукратен носител на Купата на Гърция с "двуглавите орли". Според бившия национал "детелините" се намират в най-силния си период от години насам.

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"От състава на ЦСКА най-много ми харесва Стефано Сенси, който е един отличен футболист. Той е моторът, от него зависи играта на целия отбор. Гледах мача със Славия, случва се да имаш много удари, но да не падне гол. Стадионът е отличен, без забележки, феновете бяха страхотни! Най-после България има стадион на европейско ниво! И това е "Армията". Приляга на ЦСКА да има най-добрия стадион.

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Срещу Панатинайкос очаквам труден двубой, намират се в силна форма. Следя изкъсо гръцкото първенство и заради сина ми Алекс. Това е най-силният ПАО от години. Много време не са ставали шампиони, направиха доста трансфери, заздравиха отбора си, мечтаят за титлата. В неделя взеха дербито с АЕК и запазиха върха.

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Очаквам да има доста зрители на мача с ЦСКА, но се надявам нашият отбор да си тръгне доволен от Атина. Защо не и с победа, ЦСКА не е обречен. Очаквам да има доста фенове на Олимпийския стадион. Той е много голям и няма да бъде изцяло пълен. Вярвам, че ЦСКА може да се представи успешно срещу Панатинайкос", заяви Милен Петков.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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Снимки: AI