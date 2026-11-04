Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

На 5 ноември от 22:00 часа Панатинайкос и ЦСКА ще се изправят един срещу друг в двубой от основната фаза в Лига на конференциите. Двата тима са стари познайници в европейските клубни турнири, а битката им датира от преди 54 години.

Тя стартира през сезон 1972/73 в първия кръг за КЕШ (предшественик на ШЛ). “Армейците” елиминират своя именит противник, но след куп перипети, странно неадекватен съветски съдия, намеса на УЕФА и … съмнения за подкуп от 3000 долара.

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През 1972 г. ПАО става шампион и се завръща в КЕШ. Година по-рано гърците стигат до финала на най-силния клубен европейски турнир, където губят с 0:2 от Аякс пред над 80 000 на “Уембли”. 16 месеца по-късно те влизат с огромно самочувствие срещу българския първенец, тъй като са направили “звездна” селекция. От Естудиантес пристига аржентинският национал Хуан Рамон Верон (б.а. баща на бившия халф на Лацио, Манчестър Юнайтед, Челси и Интер Хуан Себастиан Верон), както и бразилският нападател Арасем де Мело. Треньор пък е един от най-добрите футболисти в историята - Ференц Пушкаш.

Гърците се самообявяват за абсолютен фаворит, а местните медии твърдят, че новите им звездни играчи в атака няма как да бъдат спрени от защитата на българския шампион.

Студеният душ за съперника на “червените” идва още в първия мач. ЦСКА го печели с 2:1 след голове на Божил Колев и Пламен Янков. Между тях се разписва Хуан Верон с прякор Вещицата.



РЕВАНШЪТ

На 27 септември предстои реванш в Атина, а гърците отново се считат за фаворит.

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Българският тим обаче е дочул, че срещу по-сериозни съперници ПАО не обича да играе изцяло феърплей и се презастрахова. Делегацията на ЦСКА отказва да пробва обслужването в местни ресторанти, наплашена от по-ранна случка със състезатели на Цървена звезда, които получават натравяне, и се храни само в българското посолство.

Срещата на препълнения стадион в Атина започва ударно за гърците. На почивката те водят с 2:0 и целят греда. През втората част Стоил Трънков намалява, а гредата спира “червените” да направят 2:2.

ДУЗПИТЕ



Така мачът влиза в продължения, в които не пада гол и се стига до изпълнение на 11-метрови удари. Именно оттук започва и драмата.

Колев, Никодимов и Марашлиев вкарват първите три дузпи за ЦСКА. ПАО реализира две от четри. Съдия на мача е Валентин Липатов от СССР, който е и шеф на тамошните рефери.

ЦСКА се нуждае от още една реализация в последните си два 11-метрови удара и ще елиминира гръцкия гранд, дори той да отбележи своята последна дузпа.

Стоил Трънков се готви да изпълни четвъртата за ЦСКА, но българският тим е сюрпризиран неприятно от Липатов. Съветският рефер дава край на двубоя и обявява “червените” за победители. Теоретично това не е така, тъй като ако гърците вкарат петата си дузпа, а българите изпуснат предстоящите им две, резултатът ще стане 3:3.

Пушкаш - хитрият треньор на гърците, се усеща, че има шанс да прати своите към следващия кръг с измама и бързо нарежда на футболистите си да се приберат в съблекалнята и моментално да влязат под душовете. Бившата унгарска звезда на Реал Мадрид продължава с номерата. Той поздравява нашия наставник Манол Манолов за победата, разчитайки да не се усети, че има нарушение на правилата, след което Панатинайкос да подаде жалба в УЕФА и реваншът да се преиграе.

Не е ясно кой е подсетил съветския съдия за направения от него гаф и Липатов влиза в съблекалнята на ПАО да моли гърците да излязат на терена, за да добият дузпите, гласи официалната гръцка версия. Пушкаш се прави на луд, че не разбира какво става и показва на рефера, че състезателите му вече са под душовете.

В българския тим вече назряват съмнения, че толкова опитен съдия, макар и съветски гражданин, не се е объркал без да иска, и заедно с домакините разиграва театър. Тръгват слухове, че основна роля за постановката изиграват 3000 долара, но дали е така - никой не знае.

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В крайна сметка съдията трябва да пътува навръщане в един самолет с делегацията на ЦСКА до София и след това да хване друг за Москва. Гузен той предпочита да лети с отделен полет до българската столица, за да не се засече с играчите на “червените”.



ПРЕИГРАВАНЕТО

Заради (не)умишления реферски гаф става голяма дандания в УЕФА, а няколко комисии твърдят, че са некомпетентни да вземат решение. Гърците настояват мачът да се преиграе, но не на неутрален терен, а в Атина. Европейската футболна централа удовлетворява желанието им, а за ЦСКА отсъжда 5500 долара, с които да се покрият разходите по повторното пътуване.

Съдията дава противоречиви обяснения, а при завръщането си в СССР отнася наказание от три години.

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Несправедливостта вбесява ЦСКА и “червените” са крайно мобилизирани да докажат, че са по-добри от пълния с южноамерикански “звезди” тим на ПАО.

Третият мач е насрочен за 26 октомври. Ференц Пушкаш, брилянтният техник от близкото минало и настоящ наставник на Панатинайкос, продължава да лази по нервите на родния шампион. Преди мача той се засича в атински ресторант с треньора на ЦСКА Манол Манолов. Симолията отива да го поздрави, тъй като двамата се познават още като футболисти. И там, според гръцки медии, унгарецът 2-3 пъти му заявява: “Сега ще те победим в преиграването”.

Третият сблъсък обаче е апотеоз на “армейския” дух и катастрофа за ПАО. Още в 4-ата минута Петър Жеков открива резултата, а в началото на второто полувреме Божил Колев оформя крайното 2:0 за ЦСКА. Българският тим отива в следващия кръг, за да се изправи срещу бъдещия европейски шампион Аякс, който ще детронира, но няколко години по-късно.

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