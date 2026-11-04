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Жоел Цварц пътува с ЦСКА за битката с Панатинайкос

  • 4 ное 2026 | 09:45
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Жоел Цварц пътува с ЦСКА за битката с Панатинайкос
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Нидерландският централен нападател на ЦСКА Жоел Цварц пътува с отбора за Гърция, където ще премери сили с Панатинайкос в мач от основната фаза на Лига на конференциите.

ЦСКА замина за Гърция
ЦСКА замина за Гърция

Таранът лекуваше контузия, но той вече е готов да бъде с отбора за важния сблъсък в Европа. Това е отлична новина за треньора Маркус Гиздол, който ще може да разчита на голмайстора си за предстоящото дерби с Левски от efbet Лига.

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