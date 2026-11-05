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ЦСКА извади Лео Перейра от картотеките за Лига на конференциите

  • 5 ное 2026 | 09:37
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ЦСКА извади Лео Перейра от картотеките за Лига на конференциите
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Лео Перейра ще остане трайно извън сметките на наставника на ЦСКА Маркус Гиздол. Бразилецът бе изваден от картотеките за основната фаза на Лигата на конференциите, което е ясен знак, че ще отсъства от терена дълго време.

Одисея за ЦСКА в Атина
Одисея за ЦСКА в Атина

Бразилецът получи тежка контузия по време на тренировката в Дания преди мача с Нордселанд – откъснато сухожилие на адукторния мускул. Той пътува до Германия за допълнителни прегледи, които очевидно са потвърдили, че няма да се завърне скоро на терена.

Очакванията са Перейра да започне пълноценни тренировки по време на зимната подготовка. Крилото бе заменено в картотеките от десния бек Тамиму Уору, като рокадата бе възможна благодарение на специалното изключение на УЕФА, свързано с трайни контузии. Така националът на Бенин замина с ЦСКА за Атина, макар че не е носил червената фланелка от шампионатния си дебют срещу Ботев (Пд) на 27 юли.

23-годишният защитник бе привлечен по настояване на Христо Янев, но специалистът бързо се отказа от услугите му, а Даниел Моралес и след това Маркус Гиздол също не му възлагат доверие. Припомняме, че третият бранител в състава, освен Уору и титуляра Пастор – Бари Котър – няма как да бъде картотекиран, тъй като подписа с ЦСКА след изтичането на срока за регистриране в УЕФА в началото на септември.

Източник: "Тема спорт"

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