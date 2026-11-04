ЦСКА пристигна в Гърция

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

ЦСКА кацна в Атина след чартърен полет, продължил около час. Времето в Града на боговете е значително по-приятно от сивотата в София, която изпрати "армейците" сутринта.

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Утре "червените" гостуват на гръцкия гранд Панатинайкос в Лига на конференциите. Довечера от 19:00 часа е пресконференцията на наставника на тима Маркус Гиздол. До германеца ще застане нападателят Йоанис Питас.

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Снимка: cska.bg

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