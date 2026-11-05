Одисея за ЦСКА в Атина

Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

ЦСКА гостува тази вечер на Панатинайкос в Лига на конференциите. Срещата на Олимпийския стадион започва в 22:00 часа с първия сигнал на шведския рефер Мохамед Ал Хаким.

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

До момента "червените" имат реми и загуба в основната фаза на турнира. На старта отборът на Маркус Гиздол падна с 1:2 срещу лидера по това време в Лига 1 Монако на Националния стадион "Васил Левски". Преди седмица "армейците" завършиха 2:2 при гостуването си на Нордселанд в Дания, където Леандро Годой изравни в последната минута.

Питас: Подготвени сме добре за ПАО

Очаква се аржентинският нападател да поведе атаката на ЦСКА и в Гърция, след като Жоел Цварц лекуваше доскоро разтежение, получено срещу Несебър за Sesame Купа на България. Все пак Цварц вече е на линия, като Гиздол не изключи възможността да пусне нидерландския голаджия в игра. В състава се завръща Мохамед Брахими, който беше наказан за три европейски срещи след червения картон, който му беше показан срещу ОФИ Крит. В лазарета остава бразилското крило Лео Перейра. Той получи травма преди визитата на Нордселанд и дори замина за Германия за преглед.

Жоел Цварц пътува с ЦСКА за битката с Панатинайкос

В последния шампионатен мач покрай ЦСКА имаше много емоции заради откриването на стадион "Българска армия". Феновете на гранда обаче си тръгнаха от Борисовата градина с противоречиви чувства - от една страна съоръжението е безупречно, но от друга "червените" не успяха да ги зарадват с победа срещу Славия, завършвайки 0:0. В неделя ЦСКА ще излезе срещу Левски в голямото дерби на България.

Треньорът на Панатинайкос: ЦСКА е топ отбор в своята лига

Същевременно Панатинайкос е водач навсякъде - има две победи от два мача в Лига на конференциите. Гърците се справиха с 2:1 на старта на основната фаза срещу Борац Баня Лука, а сетне разбиха с 5:1 Кайрат като гост. В първенството на южната ни съседка ПАО е на върха, като привържениците на тима мечтaят за първа шампионска титла от 2010 г. През уикенда "зелените" удариха с 2:0 АЕК в дербито на Атина и запазиха лидерството си. "Детелините" имат само една загуба - в Пирея срещу Олимпиакос с 0:1.

Изигралият Гунди "изпрати" ЦСКА за Атина

Любопитно е, че през лятото Панатинайкос елиминира трудно ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Пред 18 000 зрители на Олимпийския стадион мачът завърши 1:1, а в София редовното време финишира при същия резултат. В продълженията всичко се реши след точен удар на нигерийския нападател Сирил Десерс, който класира гърците напред.

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

В исторически план ЦСКА няма загуба срещу ПАО, като двата съперника са се срещали два пъти - през 1972 г. за КЕШ и през 1988-а за КНК. И двата пъти напред продължава българският отбор. Очаква се на трибуните на Олимпийския стадион да има поне 2000 фенове на "армейците".

Димитър Евтимов: Взехме си уроците срещу ОФИ! ЦСКА е отбор с класни футболисти

Панатинайкос - ЦСКА

Съдия: Мохамед Ал Хаким (Швеция)

Начало: 22:00 часа

Стадион: "Спирос Луис", Атина

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google