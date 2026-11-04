На Манчестър Сити могат да бъдат повдигнати и обвинения за периода след 2018-а

Все по-голям брой ръководители на английски футболни клубове настояват Премиър лийг да започне ново разследване срещу Манчестър Сити за периода след 2018 година или да повдигне допълнителни обвинения, твърди "Индипендънт". Темата предизвиква разгорещени спорове и поставя английския елит пред сериозна дилема.

Миналия месец клубът, притежаван от инвеститори от Абу Даби, бе признат за виновен по 114 обвинения за нарушаване на финансовите правила. Казусът вече се определя като един от най-противоречивите в историята на футбола, макар че шампионите в момента обжалват решението.

Манчестър Сити може да вдигне титлата през май, без да знае какво ще е наказанието на клуба

На фона на временното затишие, докато се изчакват както санкциите, така и изходът от апелативната процедура, редица клубни директори насочват вниманието си към ключови моменти от заключителния доклад на независимата комисия.

В документа подробно се описва как спонсорските договори на „гражданите“ са били изкуствено завишавани чрез прикрити инвестиции от собственика. Това поражда логичния въпрос дали тези практики са спрели внезапно през 2018 година, след като търговските приходи на тима са се запазили на сходни нива. Както коментира един от източниците: „Какво точно се промени за една нощ?“

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

В своето становище независимата комисия обяви, че Манчестър Сити и неговите спонсори от Абу Даби представляват „свързани лица“. Ако тези взаимоотношения са останали непроменени, това би дало повод за нови обвинения за следващите сезони, тъй като клубът не е декларирал тези връзки и не е предоставил договорите за оценка на реалната им пазарна стойност.

Първоначалното разследване бе провокирано от изтекли документи и имейли от „Футбол Лийкс“, публикувани за първи път от германското издание „Дер Шпигел“ през ноември 2018 година и обхващащи периода между 2009 и 2018 година.

Въпреки че някои ръководители се притесняват от нов дълъг процес, очакването на наказанията изостря вниманието върху представянето на тима след 2018 година. Съществува теоретична възможност комисията да препоръча отнемане на шампионските титли от 2012, 2014 и 2018 година. Макар такъв развой да се смята за малко вероятен, подобна мярка би поставила под съмнение и последвалата златна ера на клуба.

Има ли възможност Манчестър Юнайтед и Ливърпул да увеличат титлите си заради провиненията на Ман Сити

След титлата под ръководството на Пеп Гуардиола през сезон 2017/18 Манчестър Сити навлезе в най-доминантния период в историята на Висшата лига. Тимът спечели безпрецедентните четири поредни титли, завоюва общо шест шампионски трофея за седем години, направи първия в историята на английския футбол домашен требъл и постигна велик требъл през сезон 2022/23, триумфирайки и в Шампионската лига.

Футболни ръководители смятат, че тези въпроси все още нямат категоричен отговор от страна на ръководството на първенството, въпреки че политиката и правната позиция на организацията винаги е била да не коментира казуса преди окончателното му приключване.

Част от представителите на клубовете предполагат, че търговските сделки след 2018 година вече са били предмет на правилата за свързани лица и са преминали оценка за справедлива пазарна стойност. Тази теза обаче среща сериозен скептицизъм след обявеното решение на комисията, тъй като евентуално ново разследване би касаело директно прикрито финансиране, а не само пазарни оценки.

От своя страна Манчестър Сити продължава категорично да отхвърля всички обвинения и демонстрира увереност преди разглеждането на жалбата.

Възможността за нови правни действия изправя лигата пред труден избор. Някои смятат, че настояването за нови мерки е прибързано и трябва да се изчака финалът на текущото дело. Друго виждане е, че без преки доказателства като изтеклите имейли липсват солидни основания за нов процес, особено ако първоначалното наказание бъде потвърдено и се окаже достатъчно строго.

Хронология на обвиненията срещу Манчестър Сити: германската бомба, отмененото наказание от УЕФА и войната с Премиър лийг

Съществува и мнение, че заплахата от ново разследване може да послужи като стратегически лост за преговори. Един от източниците отбелязва, че при съгласие за тежки санкции Висшата лига може да направи отстъпка, като се откаже от бъдещи разследвания срещу клуба.

Този сценарий би имал ключово значение и за бъдещето на собствеността на клуба, особено при потенциална продажба – независимо дали е доброволна, или наложена под въздействието на Независимия футболен регулатор. Гаранцията, че няма да има нови обвинения, би дала сигурност на евентуални бъдещи купувачи срещу риска от последващи наказания.

Съществуват опасения, че едно ново разследване би се проточило още половин десетилетие или дори повече, което би навредило допълнително на Висшата лига в момент, в който мнозина настояват за окончателно слагане на точка по случая.

Increasing number of football executives pushing for investigation into Manchester City for post-2018 But there is debate about it, and it may form a "dilemma" https://t.co/MPZn1mhrqI — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) November 3, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google