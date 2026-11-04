Де Йонг се оплака от непрекъснатия шум около себе си след завръщането си в игра за Барса

Френки де Йонг използва своя мач №300 с екипа на Барселона, за да изрази недоволството си от постоянния шум около неговата фигура и критиките, на които е подложен. Нидерландският халф достигна юбилейната граница при победата с 3:0 над Астън Вила в Шампионската лига, а след срещата подчерта, че вече се чувства напълно възстановен от контузията в коляното.

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„Чувствам се много добре, силен съм, имам голямо желание и съм мотивиран. Това, което се случи, вече е минало. Имам усещането, че около мен винаги има повече шум, особено когато не играя – през лятото, когато няма футбол, или когато съм контузен. Сякаш винаги се говори повече за мен, отколкото за останалите“, заяви Де Йонг.29-годишният футболист се надява постепенно да си върне титулярното място в състава на Ханзи Флик, след като пропусна значителна част от сезона заради травмата.

„Бих искал да започвам мачовете от първата минута, но трябва да се има предвид, че дълго време бях извън игра. Това зависи от треньорския щаб“, коментира нидерландецът. Той призна, че предпочита да играе в средата на терена, но е готов да помага на отбора и като централен защитник, ако се налага. Де Йонг има 20 гола и 31 асистенции в своите 300 мача за Барселона, към която се присъедини през 2019 година от Аякс.

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Снимки: Gettyimages