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Познато име замени Еспирито Санто начело на Уест Хам само след ден

  • 4 ное 2026 | 12:01
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Познато име замени Еспирито Санто начело на Уест Хам само след ден

Скот Паркър е новият мениджър на Уест Хам, обявиха от клуба. 46-годишният бивш полузащитник е подписал договор за две години и половина и наследява начело на “чуковете” Нуно Еспирито Санто, който бе освободен вчера. Той ще Паркър няма да губи време и ще води тима още тази вечер в двубоя от Чемпиъншип срещу Кардиф. В момента Уест Хам заема осмата позиция във второто ниво на английския футбол с 22 точки или на шест зад лидера Саутхамптън.

“Това е изключително горд момент за мен да заема тази позиция и да се завърна в клуба, който значи толкова много за мен и моето семейство. Имам много скъпи спомени тук и в тези четири години, в които бях част от отбора, най-вероятно играех най-добрия футбол в кариерата си. Тук има специална топлина и любов, която вероятно никъде другаде няма да получа. Едно нещо изпъква постоянно и това е връзката, която имам с феновете, това разбирателство, което усетих от първия миг. Това е възможност, която много ме вълнува и ще бъде чест да бъда човека, който ще върне тима в Премиър лийг. За мен е чест да застана начело точно в този момент. Енергията, ентусиазма, желанието и страстта ми са купят в мен. Чувствам се така от първия момент, когато стана ясно, че е възможно да дойда. За това съм тук и искам да бъда тук”, заяви Паркър пред сайта на клуба.

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Снимки: Gettyimages

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