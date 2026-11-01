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Мареска: Допускаме глупави голове, можем да ги избегнем

  • 1 ное 2026 | 07:24
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска коментира поражението с 0:1 от Брайтън на „Етихад“ в мач от Висшата лига. „Гражданите“ допуснаха ранен гол на Ясин Аяри в 11-ата минута и записаха второ поредно поражение в първенството, а италианецът посочи индивидуалните грешки като основен проблем, настоявайки, че тимът му е създал достатъчно, за да се поздрави с точки.

Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити
Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити

„Създадохме достатъчно, за да вземем точки, но не отбелязахме. Направихме достатъчно, за да заслужим нещо. В този момент трябва да продължим напред.

Понякога се случват грешки. За съжаление, това се случва на нашите играчи. Трябва да анализираме и да разберем какво можем да направим по-добре. Допускаме глупави голове, можем да ги избегнем.

Със сигурност не сме щастливи. Никой не е щастлив, когато губим мач. Съзнавахме, че няма да спечелим всички мачове, такива моменти идват, така че трябва да продължим напред възможно най-бързо“, каза Мареска.

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