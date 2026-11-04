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Манчестър Сити ще търси нови три точки в Лайпциг

  • 4 ное 2026 | 07:03
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Манчестър Сити ще търси нови три точки в Лайпциг

В четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига германският РБ Лайпциг се изправя срещу английския шампион Манчестър Сити. Двубоят ще се играе на 4 ноември 2026 г. от 22:00 ч. на стадион "Ред Бул Арена" в Лайпциг. Главен съдия на сблъсъка е италианецът Марко Гуида, на когото ще помагат сънародниците му Джорджо Перети и Джузепе Пероти.

Тимът на Мартин Демикелис се намира в отлична серия в домакинските си срещи, като записва поредни победи на собствен терен и пази мрежата си суха пред родна публика. В Бундеслигата Лайпциг наскоро постигна убедителен успех с 4:0 срещу Елверсберг и надигра Шалке 04 с 0:2 като гост, а в турнира за Купата на Германия надделя над Рот-Вайс (Есен) с 2:1. В Шампионската лига обаче отборът среща затруднения при гостуванията си, губейки с 1:4 от Реал Мадрид в предишния си мач от турнира. Към момента РБ Лайпциг заема 30-о място в класирането с актив от 3 точки след първите си три мача (1 победа и 2 загуби, при голова разлика 3:8).

Воденият от Енцо Мареска отбор на Манчестър Сити преминава през колебания в местното първенство. В Премиър лийг "гражданите" претърпяха две поредни загуби — 1:2 от Астън Вила и 0:1 от Брайтън. Тимът обаче отстрани същия този съперник Брайтън за Карабао Къп след дузпи (2:2 в редовното време и 4:3 при дузпите). В Шампионската лига Манчестър Сити заема 10-о място с 6 точки от три изиграни мача (2 победи и 1 загуба, при голова разлика 9:5), след като в миналия кръг разгроми АЕК с 5:1 у дома.

В последните 5 директни мача между двата отбора балансът е 3 победи за Манчестър Сити, 1 равенство и 1 победа за РБ Лайпциг. В последния им мач на 28 ноември 2023 г. в Манчестър домакините надделяха с 3:2. При последното си гостуване в Лайпциг през октомври 2023 г. "гражданите" спечелиха с 3:1. РБ Лайпциг победи английския си съперник у дома през декември 2021 г. с 2:1.

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се намира в превъзходна форма, като вече има 16 гола във всички турнири през този сезон, включително 4 в Шампионската лига. В кариерата си норвежецът е отбелязал 12 гола в 8 мача срещу РБ Лайпциг. От своя страна капитанът на домакините Вили Орбан е пред нов рекорд за клуба, като при участие ще запише своя мач номер 42 в Шампионската лига за Лайпциг.

Старши треньорът на домакините Мартин Демикелис няма да може да разчита на контузените Асан Уедраого и Марк Гиу, докато участието на Максим Естеве остава под въпрос заради травма.

В състава на гостите от Манчестър Енцо Мареска има малко кадрови грижи, като единственият сигурен отсъстващ поради контузия в коляното е крилото Антоан Семеньо.

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Снимки: Gettyimages

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