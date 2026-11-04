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Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

  • 4 ное 2026 | 06:30
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Септември (София) посреща италианския шампион Фиорентина в среща реванш от втория кръг на Младежката Шампионска лига. Двубоят е утре (4 ноември) от 12:30 часа и ще бъде предаван пряко по Sportal.bg. Столичани са изправени пред изключително трудна задача, след като отстъпиха с 0:5 в първия сблъсък на италианска земя.

Септември не успя да се противопостави на Фиорентина на европейската сцена
Септември не успя да се противопостави на Фиорентина на европейската сцена

Българският представител ще се опита да покаже значително по-добро лице пред родна публика и да се противопостави на силния си съперник. Въпреки тежкия резултат от първата среща, в лагера на Септември са амбицирани да демонстрират характер и да извлекат максимума от сблъсъка с италианския първенец.

Септември иска да покаже друго лице срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига
Септември иска да покаже друго лице срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

В първия двубой Фиорентина показа класата си и стигна до убедителен успех с пет безответни попадения. Септември опита да играе открит футбол, но допуснатите грешки в защита и липсата на достатъчно международен опит оказаха сериозно влияние върху крайния резултат.

Предвид сериозната преднина на Фиорентина, шансовете на Септември за продължаване напред изглеждат минимални. Основната задача пред столичани ще бъде да покажат израстване спрямо първата среща, да избегнат грешките от гостуването в Италия и да натрупат ценен международен опит.

Реваншът между Септември и Фиорентина започва утре от 12:30 часа, като срещата ще може да бъде гледана на живо в Sportal.bg.

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