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Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 13:42
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Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Всички билети за привържениците на Левски за дербито с ЦСКА от еfbet Лига се изчерпаха в "Ивентим". Продажбата на пропуските стартира в 10:00 часа, а всички свободни места на стадион "Васил Левски" бяха изкупени само за няколко часа.

Трябва да отбележим, че изчерпването на билетите в платформата не означава, че всички места за привържениците на Левски са окончателно заети. Част от местата са резервирани за притежателите на абонаментни карти.

Както е известно, заради наказанието след мача за Суперкупата на България блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор "А" ще останат затворени.

500 поляци срещу 22 000 сини фенове на „Васил Левски“
500 поляци срещу 22 000 сини фенове на „Васил Левски“
 Левски пусна билетите за дербито с ЦСКА
Левски пусна билетите за дербито с ЦСКА
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