Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Слушай на живо: Левски - ЦСКА
Всички билети за привържениците на Левски за дербито с ЦСКА от еfbet Лига се изчерпаха в "Ивентим". Продажбата на пропуските стартира в 10:00 часа, а всички свободни места на стадион "Васил Левски" бяха изкупени само за няколко часа.
Трябва да отбележим, че изчерпването на билетите в платформата не означава, че всички места за привържениците на Левски са окончателно заети. Част от местата са резервирани за притежателите на абонаментни карти.
Както е известно, заради наказанието след мача за Суперкупата на България блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор "А" ще останат затворени.