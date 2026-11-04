Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

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Всички билети за привържениците на Левски за дербито с ЦСКА от еfbet Лига се изчерпаха в "Ивентим". Продажбата на пропуските стартира в 10:00 часа, а всички свободни места на стадион "Васил Левски" бяха изкупени само за няколко часа.

Трябва да отбележим, че изчерпването на билетите в платформата не означава, че всички места за привържениците на Левски са окончателно заети. Част от местата са резервирани за притежателите на абонаментни карти.

Както е известно, заради наказанието след мача за Суперкупата на България блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор "А" ще останат затворени.

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Левски пусна билетите за дербито с ЦСКА

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