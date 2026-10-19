Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Ексклузивна информация на "Дейли Мейл" твърди, че Манчестър Сити е изправен пред драстично отнемане на точков актив, което не само ще доведе до изпадане от елита, но и ще задържи клуба във втория ешелон за поне две години. Шампионите очакват окончателната развръзка по мащабното дело срещу Висшата лига, след като бяха признати за виновни по над сто обвинения за нарушения на финансовите правила.

От Ман Сити се опитали да се измъкнат само с глоба от обвиненията?

Ръководството на клуба от стадион „Етихад“ категорично отхвърля всички обвинения и вече подаде жалба срещу заключенията на независимата комисия. Въпреки това „Дейли Мейл“ съобщава, че се подготвя безпрецедентна санкция, гарантираща неминуемо изпадане на тима.

Man City to face HUGE points deduction which will guarantee relegation - and more could come next season - but they won't be sent down to League Two, insiders tell OLIVER HOLT. https://t.co/13xQxs9K1G — Daily Mail Sport (@MailSport) October 19, 2026

Според източника на журналиста Оливър Холт, шефовете на Висшата лига настояват наказанието да бъде публично оповестено още преди да станат ясни резултатите от обжалването. Най-вероятният сценарий предвижда толкова голямо отнемане на точки на Ман Сити, че оцеляването в елита да стане практически невъзможно. Допълнително се обмисля и налагането на втора точкова санкция, която да попречи на отбора да се завърне сред най-добрите още след първия сезон в Чемпиъншип. Източници, близки до процеса твърдят, че клубът ще отнесе и голяма глоба.

Директното изваждане от футболната пирамида се определя като малко вероятно, тъй като подобен ход би предизвикал огромен хаос в структурата на Английската футболна лига (ЕФЛ). Очакванията са след потвърждаването на наказанието клубът да получи възможност за ново начало в един исторически за английския футбол момент.

BREAKING: Man City ‘set for huge points deduction that will relegate them to Championship and keep them there for TWO SEASONS’ https://t.co/vPOw8DuKPO — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 19, 2026

Останалите клубове в първенството настояват казусът да бъде напълно разрешен преди финала на текущата кампания. Решението се очаква около коледните и новогодишните празници, тъй като по новата ускорена процедура жалбата на Сити, внесена на 1 октомври, трябва да бъде разгледана в рамките на дванадесет седмици, а крайната присъда да излезе до тридесет дни след това. От лагера на „гражданите“ обаче могат да оспорят този график с довода, че новите правила са въведени едва тази година и не бива да се прилагат със задна дата за обвинения, повдигнати през 2023 година.

Независимата комисия призна Сити за виновен по по-голямата част от обвиненията, обхващащи период от девет сезона, както и за отказ от съдействие при разследването. Беше установено, че клубът е сключвал фиктивни спонсорски договори, чрез които са били укрити деветстотин милиона паунда между 2009 и 2018 година. От Висшата лига излязоха с остро изявление, подчертавайки, че правилата са били нарушавани системно близо десетилетие.

От своя страна Манчестър Сити твърди, че разполага с неопровержими доказателства за своята невинност, и заявява готовност за безкомпромисна съдебна битка до самия край.

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