Фил Фоудън: Усещам, че възвръщам най-добрата си форма

Офанзивният полузащитник на Манчестър Сити Фил Фоудън изрази увереност, че отново намира познатия си висок ритъм, който го превърна в една от най-големите звезди на английската Висша лига през последните сезони.

Футболистът, който бе отличен като най-добър играч в първенството за сезон 2023/24 след забележителните 27 попадения във всички надпревари, премина през труден период през следващите две години. Спадът в играта му коства и мястото в националния тим на Англия за Световното първенство в Северна Америка, където „трите лъва“ завоюваха бронзовите отличия.

„Надявам се скоро пак да достигна тези футболни висоти. По всичко личи, че с последните си изяви бавно, но сигурно намирам верния път“, коментира 26-годишният халф.

След като изтърпя наказание от три срещи заради получен червен картон в дербито срещу Манчестър Юнайтед, Фоудън демонстрира сериозен подем. Той откри головата си сметка за първенството в мача срещу Ипсуич в края на миналия месец, а малко след това блесна и с хеттрик при успеха над АЕК Атина в Шампионската лига.

„Изгонването срещу Юнайтед бе наистина нелепо, но принудителната пауза ми даде възможност да презаредя батериите. Завърнах се пределно концентриран и с бистър ум. Когато участваш активно в отбелязването на голове, увереността ти се покачва, а редовната игрова практика ти връща оптималния ритъм“, сподели още английският национал.

Фоудън призна също, че не е поддържал контакт със селекционера на Англия Томас Тухел след отпадането си от състава за Мондиал 2026. Футболистът предпочита да насочи цялото си внимание към клубните си ангажименти с Манчестър Сити.

„В момента гледам единствено моето собствено представяне на терена и се надявам, че с постоянство отново ще заслужа повиквателна за представителния тим“, допълни той.

Манчестър Сити гостува тази вечер на германския РБ Лайпциг в двубой от груповата фаза на Шампионската лига.

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