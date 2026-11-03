Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. РБ Лайпциг

Демикелис повдигна завесата преди сблъсъка с Ман Сити

  • 3 ное 2026 | 19:50
  • 440
  • 0
Демикелис повдигна завесата преди сблъсъка с Ман Сити

Треньорът на РБ Лайпциг Мартин Демикелис заяви, че Кристоф Баумгартнер ще започне в титулярния състав в сряда в мача от Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Той обаче не възнамерява да споделя повече вътрешна информация с добрия си приятел и мениджър на Сити - Енцо Мареска. Австрийският плеймейкър ще бъде сред титулярите за първи път през този сезон, след като дълго време отсъстваше заради контузия.

РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост
РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

„Приятелят ми Енцо Мареска вече се опита да разбере състава от мен, но не мога да разкрия нищо повече, освен че Бауми ще играе“, сподели Демикелис на пресконференцията, преди сблъсъка с дългогодишния си приятел, който от този сезон е начело на Манчестър Сити. „Имам много близки отношения с Енцо. Той е един от най-добрите ми приятели във футбола, почти като брат за мен“, добави аржентинецът за италианеца. Демикелис, който бе част от Сити в периода 2013–2016 г., призна, че е почти невъзможно да се изготви план за неутрализиране на норвежеца Ерлинг Холанд – играчът, който отбеляза пет гола при поражението на Лайпциг със 7:0 през март 2023 г. „Няма рецепта срещу Холанд. Той е изключителен нападател. Трябва да се опитаме да задържим топката и изобщо да не позволяваме на съперника да изнася играта напред. От решаващо значение е да действаме като отбор – организирано и агресивно – и да се опитаме да наложим своя стил на игра срещу Сити“, каза Демикелис.

Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити
Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити

Баумгартнер, който влезе като резерва при загубата с 1:4 от Реал (Мадрид) миналия месец и веднага се отчете с асистенция, вярва, че отборът му може да затрудни Сити в Източна Германия. „Разполагаме с висока индивидуална класа, особено по крилата, и това трябва отново да бъде важен фактор утре“, заяви австриецът. „Всичко ще зависи от това дали ще бъдем смели и прецизни в играта си. Ако покажем тази смелост и подреденост на терена, ще можем да се противопоставим успешно на Сити.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рууни предизвика Карагър на боксов мач

Рууни предизвика Карагър на боксов мач

  • 3 ное 2026 | 18:37
  • 1523
  • 5
Бащата на Белингам вкара седем гола в дебюта си за Англия

Бащата на Белингам вкара седем гола в дебюта си за Англия

  • 3 ное 2026 | 18:08
  • 1650
  • 1
Дирк Каут: Имаме добър план за мача с Ливърпул, това ще бъде специален момент за мен

Дирк Каут: Имаме добър план за мача с Ливърпул, това ще бъде специален момент за мен

  • 3 ное 2026 | 18:07
  • 1430
  • 0
Меси изрази съболезнованията си за починалия играч на Тенерифе

Меси изрази съболезнованията си за починалия играч на Тенерифе

  • 3 ное 2026 | 17:50
  • 1738
  • 1
Легенда на Ман Юнайтед призова Мартинес да бъде изгонен

Легенда на Ман Юнайтед призова Мартинес да бъде изгонен

  • 3 ное 2026 | 17:09
  • 3006
  • 5
Вратарят на ФК Андора е съсипан след трагедията с Де Мигел, испанската полиция започна криминално разследване

Вратарят на ФК Андора е съсипан след трагедията с Де Мигел, испанската полиция започна криминално разследване

  • 3 ное 2026 | 16:43
  • 3182
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

БФС премести мач на ЦСКА

БФС премести мач на ЦСКА

  • 3 ное 2026 | 17:36
  • 16344
  • 68
Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 9622
  • 7
Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 27648
  • 74
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 5583
  • 7
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 306009
  • 88
Започнаха първите два мача от вечерта в ШЛ: Галатасарай бързо взе преднина от два гола

Започнаха първите два мача от вечерта в ШЛ: Галатасарай бързо взе преднина от два гола

  • 3 ное 2026 | 17:45
  • 11891
  • 9