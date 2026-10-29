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Втори епизод на битката между Ман Сити и Брайтън

  • 29 окт 2026 | 16:22
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Втори епизод на битката между Ман Сити и Брайтън

В сблъсък от 9-ия кръг на английската Премиър лийг Манчестър Сити се изправя срещу Брайтън. Двубоят ще се изиграе на стадион "Етихад", а главен съдия на срещата ще бъде Крейг Поусън. Водените от Енцо Мареска домакини заемат първото място в класирането с 21 точки, докато воденият от Фабиан Хюрцелер тим на Брайтън е приятната изненада от началото на сезона и се намира на 3-та позиция с 16 точки. Любопитното е, че двата тима се срещнаха само преди дни в турнира Карабао Къп и сега е своеобразен втори епизод на битката помежду им.

Формата на Манчестър Сити в последните пет мача във всички турнири премина през няколко обрата. Първо, в Шампионската лига тимът отстъпи у дома пред Пари Сен Жермен с 2:4. След това в Премиър лийг "гражданите" записаха трудна победа над Ипсуич с 3:2 на "Етихад". В следващия кръг от Шампионската лига отборът се разправи категорично с АЕК, спечелвайки с 5:1. Последва обаче поражение в първенството като гост на Астън Вила с 1:2. В най-скорошния си двубой от турнира Карабао Къп Манчестър Сити завърши 2:2 в редовното време именно срещу Брайтън и продължи напред след 4:3 при дузпите.

Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи
Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи

В последните си пет мача гостите от Брайтън записаха убедителен успех у дома срещу Кауно Жалгирис с 4:0 в Лига на конференциите. В Премиър лийг последва разгромна победа с 5:0 над Кристъл Палас на стадион "Амекс". При гостуването си на Яблонец в Лига на конференциите отборът стигна само до равенство 0:0, а след това претърпя поражение с 0:2 от Ливърпул на "Анфийлд" в шампионата. В последния си мач Брайтън отпадна от Карабао Къп след равенство 2:2 и загуба с 3:4 при дузпите срещу Манчестър Сити.

В последните 5 официални срещи между двата тима Брайтън има предимство с 2 победи, докато 2 двубоя са завършили наравно, а Манчестър Сити няма победа в редовното време (въпреки че спечели с дузпи в Карабао Къп). Предишните шампионатни сблъсъци включват победа за Брайтън с 2:1 през ноември 2024 г., равенство 2:2 през март 2025 г., нов успех за Брайтън с 2:1 през август 2025 г. и равенство 1:1 през януари 2026 г.

В състава на домакините единственият отсъстващ поради контузия е нападателят Антоан Семеньо. Така Енцо Мареска ще може да заложи почти на всичко най-добро, с което разполага.

Гостите от Брайтън имат значително повече кадрови проблеми, като извън терена поради контузии са Стефанос Цимас, Каору Митома, Евън Фъргюсън, Задок Йохана и Феми Азис.

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Снимки: Gettyimages

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